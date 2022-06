10. Juni 1977: In Genf unterzeichnen Vertreter von 130 Ländern ein Abkommen über die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts

Unter Freitag, 10. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1582: Der chinesische Kaiser Wanli, der am längsten regierende Herrscher der chinesischen Ming-Dynastie, ordnet umfangreiche Bewässerungsarbeiten und die Reorganisation des Flusssystems in seinem Reich an.

1662: Angehörige der päpstlichen Schweizergarde töten mehrere Mitglieder des Gefolges des neu ernannten französischen Botschafters Charles Marquis de Créquy. Daraus erwächst ein tiefer Konflikt zwischen König Ludwig XIV. und Papst Alexander VII. Die südfranzösische Exklave des Kirchenstaates mit der Stadt Avignon und der Grafschaft Venaissin werden von königlichen Truppen besetzt.

1807: Die Schlacht bei Heilsberg in Ostpreußen während des Vierten Koalitionskrieges endet zwischen Frankreich und Russland unentschieden.

1907: In Peking starten fünf Wagen zum längsten Automobilrennen aller Zeiten, der Fahrt von Peking nach Paris. Die 13.000 km lange Route führt durch die Wüste Gobi, vorbei am Baikalsee, durch Sibirien, über den Ural und über Moskau nach Frankreich. Den Sieg trägt der italienische Fürst Scipione Borghese davon.

1932: Bei Rowohlt erscheint Hans Falladas Roman "Kleiner Mann - was nun?", der rasch zum Bestseller wird und dem Autor den Durchbruch und internationale Anerkennung bringt.

1942: Nach dem Attentat auf den deutschen "stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren", Reinhard Heydrich, in Prag wird als "Vergeltung" die tschechische Ortschaft Lidice von der SS dem Erdboden gleichgemacht. Alle männlichen Einwohner ab 15 Jahren werden erschossen, die Frauen in Konzentrationslager gesteckt, die Kinder zur "Eindeutschung" an deutsche Familien übergeben. (Nur bei 16 der rund 100 Kinder lässt sich nach Kriegsende die Identität rekonstruieren).

1947: Der schwedische Flugzeughersteller Saab stellt seinen ersten Pkw-Prototyp Saab 92001 vor und richtet eine Sparte zur Automobilproduktion ein.

1967: Nach der Eroberung der Sinai-Halbinsel mit dem Gazastreifen, des Westjordanlands, der syrischen Golan-Höhen und der Altstadt von Jerusalem durch israelische Truppen endet der Sechstagekrieg mit einer von der UNO vermittelten Waffenruhe.

1967: Die Sowjetunion bricht die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab.

1967: Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser widerruft seinen Rücktritt.

1967: Die dänische Thronfolgerin, Prinzessin Margrethe, wird in Kopenhagen mit dem französischen Diplomaten Graf Henri de Laborde de Monpezat getraut. Dieser erhält von seinem Schwiegervater König Frederik IX. den Titel Prinz Henrik von Dänemark verliehen.

1977: In Genf unterzeichnen Vertreter von 130 Ländern ein Abkommen über die Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts.

1982: Während des NATO-Gipfels demonstrieren in Bonn 400.000 Menschen gegen das Wettrüsten und für den Frieden.

1992: Österreich erkennt die Erfüllung des Südtirolpakets von 1969 durch Italien an (am 19. Juni wird die Streitbeilegungserklärung an die Vereinten Nationen weitergeleitet).

1992: Die ÖVP muss ihre langjährige Zentrale im Ringstraßen-Palais Todesco neben der Wiener Staatsoper aufgeben und ein bescheideneres Quartier hinter dem Rathaus beziehen.

2007: Der frühere US-Botschafter in Österreich, Ronald Lauder, wird zum Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses (WJC) gewählt. Der Sohn der aus Ungarn stammenden Kosmetik-Milliardärin Estée Lauder und Kunstsammler, der Klimts "goldene Adele" erworben hat, löst den langjährigen WJC-Präsidenten Edgar Bronfman (Kanada) ab.



Geburtstage: Judy Garland (eigtl. Frances Gumm), US-Filmschauspielerin (1922-1969); Philipp Jenninger, dt. Politiker (1932-2018); Josef Isensee, dt. Staatsrechtler (1937); Herwig van Staa, ehem. Landeshauptmann von Tirol 2002-2008 (1942); Béla Erny (eigtl. Béla István von Ernyey), ungar.-öst. Schauspieler (1942); Veit Sorger, öst. Industrieller; Präsident der Industriellenvereinigung 2002-2012 (1942); Gediminas Vagnorius, litauischer Politiker (1957); Madeleine, Prinzessin von Schweden (1982); Tara Lipinski, ehem. US-Eiskunstläuferin (1982); Martin Harnik, öst.-dt. Fußballspieler (1987).

Todestag: Spencer Tracy, US-Schauspieler (1900-1967); Nat Pierce, US-Jazzmusiker (1925-1992); John Gotti, US-Mafia-Boss ("Teflon-Don") (1940-2002); Rainer Werner Fassbinder, dt. Regisseur, Schriftsteller und Filmproduzent (1946-1982).

Namenstage: Heinrich, Diana, Margareta, Hildebrand, Onuphrius, Bardo, Bogumil, Olivia, Johannes, Maurinus.