Unter Mittwoch, 10. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1876: Alexander Graham Bell führt mit seinem Mitarbeiter Thomas A. Watson das erste Gespräch durch das von ihm konstruierte Telefon: "Mr. Watson, come here, I want you."

1906: Bei einer Explosion in einer Kohlengrube in Courrières (Frankreich) sterben fast 1.100 Bergleute.

1946: Erster Städtetag der Zweiten Republik. Der Österreichische Städtebund wird gegründet.

1966: Kronprinzessin Beatrix der Niederlande, älteste Tochter von Königin Juliana, heiratet den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg. Es kommt zu Demonstrationen wegen dessen einstiger Zugehörigkeit zur Hitlerjugend.

1971: "Haarschnitt-Erlass" des Verteidigungsministers Karl Lütgendorf: Bärte und "Beatle-Mähnen" werden im Bundesheer verboten.

1981: In der jugoslawischen Provinz Kosovo kommt es zu schweren Unruhen unter der albanischen Mehrheitsbevölkerung.

1986: Vor der Küste Floridas bergen Taucher Wrack- und Leichenteile aus der am 28. Jänner kurz nach dem Start von Cape Canaveral explodierten Raumfähre Challenger.

1986: Das "Anti-Draken-Volksbegehren im Bundesland Steiermark" (3. bis10. März) wird von 244.254 Personen unterschrieben, das sind 4,50 Prozent der Stimmberechtigten.

1991: Erstmals werden bei Gemeinderatswahlen in Kärnten die Bürgermeister direkt gewählt.

1991: Hunderttausende demonstrieren in Moskau und anderen Städten für den russischen Präsidenten Boris Jelzin in dessen Kampf gegen den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow und die Unionsregierung.

2011: Der Dalai Lama erklärt, dass er als politischer Anführer der Tibeter zurücktreten und seine Aufgaben an die frei gewählte Exilregierung übertragen will. Ungeachtet dessen bleibt der Dalai Lama geistliches Oberhaupt der Tibeter. China spricht von einem Täuschungsmanöver.



Geburtstage: Louis Barcata, öst. Journalist (1906-2000); Olof G. H. Lagercrantz, schwed. Dichter (1911-2002); Teddy Ehrenreich, öst. Jazzmusiker/Komponist (1936-2014); Joseph (Sepp) Blatter, ehem. FIFA-Präsident (1998-2016) (1936); Helmut Lang, öst. Künstler/Designer; ehem. Modedesigner (1956); Timbaland, US-amer. Musikproduzent (1971); Barbara Schett-Eagle, öst. Sportreporterin und ehem. Tennisspielerin (1976); Laura Rudas, ehem. öst. SPÖ-Politikerin (1981).

Todestage: Karl Hans Strobl, öst. Schriftsteller (1877-1946); Frits Zernike, niederl. Physiker (1888-1966); Frank O'Connor, irischer Schriftsteller (1903-1966); Ray Milland, US-Schauspieler brit. Hrkft. (1907-1986); Ken Adam, dt.-brit. Filmarchitekt (James Bond) (1921-2016); Franz Karasek, öst. Politiker (1924-1986).

Namenstage: Emil, Gustav, Henriette, Klodwig, Alexander, John Ogilvie, Attala, Makarius, (40 Märtyrer).