Unter Sonntag, 10. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1444: Mit seinem Sieg über ein polnisch-ungarisches Heer bei Varna am Schwarzen Meer schafft der osmanische Sultan Murad II. die Voraussetzung für die türkische Eroberung Konstantinopels und die Unterwerfung Serbiens. Der polnische und ungarische Jagiellonen-König Władysław III. fällt in der Schlacht.

1674: Die Niederländer treten Nieuw Amsterdam (New York) an die Briten ab.

1859: Im Frieden von Zürich wird der Vorfriede von Villafranca bestätigt: Österreich tritt die Lombardei an Napoleon III. ab, der sie dem Königreich Piemont-Sardinien übergibt.

1909: Eröffnung der "Engelmann-Arena" in Wien-Hernals. Diese erste Freiluft-Kunsteisbahn der Welt hat eine Fläche von 3.000 Quadratmetern.

1944: Es wird aufgedeckt, dass Deutschland gegen England eine neue Waffe - die V-2-Rakete - benützt.

1944: An einem Bahndamm in Köln-Ehrenfeld erhängen Gestapo- und SS-Leute 21 junge Widerstandskämpfer der Gruppe "Edelweiß-Piraten".

1984: Französische und libysche Truppen beenden ihren gleichzeitigen Rückzug aus dem Tschad.

1994: 18 Tonnen Silbermünzen im Wert von mehr als 700 Millionen Schilling (50,87 Mio. Euro) holen Taucher aus einem gesunkenen US-Kriegsschiff vor der Küste Omans.

1994: In Palau endet die UNO-Treuhandverwaltung; die kleine Inselrepublik im Westpazifik mit 15.000 Einwohnern wird ein souveräner Staat. Palau war vor dem Ersten Weltkrieg deutsches "Schutzgebiet".

1994: Der Irak erkennt das Nachbarland Kuwait formell an.

1999: Im US-Bundesstaat Oregon wird ein 16-Jähriger, der seine Eltern erschossen hatte, zu 111 Jahren Gefängnis verurteilt.

2009: Der Libanon bekommt fünf Monate nach den Parlamentswahlen eine Einheitsregierung der "nationalen Verständigung". Die von Israel und den USA als Terrororganisation eingestufte schiitische Hisbollah stellt mit ihren Verbündeten zehn der dreißig Minister im Kabinett von Premier Saad al-Hariri.



Geburtstage: Friedrich Schiller, dt. Dichter (1759-1805); Paul Löwinger, öst. Schauspieler (1904-1988); Michail Kalaschnikow, russ. Ingenieur (Waffenkonstrukteur) (1919-2013); Randy Mamola, US-Motorradrennfahrer (1959); Jens Lehmann, deutscher Fußballer (1969).

Todestage: Władysław III., König von Polen, Ungarn und Kroatien (1424-1444); Friedrich Torberg, öst. Schriftsteller (1908-1979); Felix Galimir, öst.-US-amer. Geiger (1910-1999).

Namenstage: Andreas, Leo, Justus, Irmengard, Avellinus, Probus, Johannes, Jens, Nympha, Stefan, Hermann.

Quelle: SN