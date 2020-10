Unter Samstag, 10. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1920: Volksabstimmung in Kärnten: Die Südkärntner Bevölkerung optiert für den Verbleib bei Österreich. Die überwiegend slowenische Bevölkerung der "Zone A" entscheidet sich mit 22.025 gegen 15.279 Stimmen gegen einen Anschluss an den neuen südslawischen SHS-Staat.

1935: Die griechische Nationalversammlung beschließt die Wiederherstellung der (1924 abgeschafften) Monarchie und ruft König Georg II. aus dem Exil zurück.

1935: In New York wird die Oper "Porgy and Bess" von George Gershwin uraufgeführt.

1945: Der argentinische Heeresminister Oberst Juan Domingo Perón wird zum Rücktritt gezwungen und kündigt daraufhin seine Kandidatur für das Präsidentenamt an.

1945: Der erste Transport deutscher Kriegsgefangener aus Polen trifft in Fürstenwalde ein.

1970: Kanadische Terroristen entführen den Arbeitsminister von Quebec, Pierre Laporte. Am 17. Oktober wird seine Leiche gefunden.

1970: Die Fidschi-Inselgruppe erlangt die Unabhängigkeit.

1980: Einem Erdbeben in Nordwestalgerien fallen etwa 10.000 Menschen zum Opfer.

1985: US-Kampfflugzeuge fangen über dem Mittelmeer ein ägyptisches Flugzeug mit vier "Achille-Lauro"-Piraten und zwei PLO-Leuten ab und zwingen es zur Landung in Sizilien.

2005: Nach dreiwöchigem Tauziehen einigen sich Union und SPD in Deutschland auf eine Große Koalition unter CDU-Chefin Angela Merkel.

2005: Die 46-jährige Wienerin Paula Mairer schafft mit einem rückwärts gelaufenen Marathon den Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Sie benötigt in München für die 42,195 Kilometer insgesamt sechs Stunden, 27 Minuten und elf Sekunden - damit ist sie die erste Frau, die einen Marathon rückwärts geschafft hat.

2010: Die SPÖ verliert bei der Wien-Wahl die absolute Mehrheit, bleibt mit 44,3 Prozent aber klar stärkste Partei. Deutliche Zugewinne erzielt die FPÖ, die sich mit knapp 26 Prozent auf Platz zwei vorschiebt. Die ÖVP sackt auf nicht einmal 14 Prozent ab, die Grünen kommen gerade auf 12,5 Prozent. Deren ehemaliger Bundessprecher Alexander Van der Bellen schafft es, mit einem Vorzugsstimmen-Wahlkampf auf Platz eins der Landesliste vorzurücken, verzichtet aber trotzdem auf sein Mandat.



Geburtstage: Lambert-Sigisbert Adam, frz. Bildhauer (1700-1759); Paulus ("Oom") Kruger, südafr. Politiker (1825-1904); Isabella II., Königin von Spanien (1830-1904); Ida von Kortzfleisch, dt. Sozialreformerin (1850-1915); Helen Hayes, US-Schauspielerin (1900-1993); Harold Pinter, brit. Dramatiker; Nobelpreis 2005 (1930-2008); Abu Jihad, paläst. Politiker (1935-1988); Peter Ratzenbeck, öst. Gitarrist, Komponist (1955).

Todestage: Husain von Arabien, arab. Herrscher (626-680); Dmitri Bortnjanski, russ. Komponist (1751-1825); Édouard Daladier, frz. Politiker (1884-1970); Adam Rapacki, poln. Politiker (1909-1970); Orson Welles, US-Schauspieler und Regisseur (1915-1985); Sirimavo Bandaranaike, srilank. Politikerin (1916-2000); Yul Brynner (eigtl. Julius Bryner), US-Schauspieler (1920-1985); Joan Sutherland, austral. Opernsängerin (1926-2010); Solomon Burke, US-amer. Sänger (1940-2010).

Namenstage: Gereon, Franz, Borgia, Franko, Kassius, Florentin, Viktor, Fried(e)mann, Daniel, Daniela, Georg.



Quelle: SN