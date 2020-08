Unter Dienstag, 11. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1480: Die Türken unter Mohammed II. besetzen vorübergehend die in Süditalien gelegene Hafenstadt Otranto und verwüsten sie.

1905: In den Matumbi-Bergen in Deutsch-Ostafrika (heute Tansania) beginnt ein Aufstand gegen die Kolonialmacht, der sich rasch ausweitet. Kaiser Wilhelm II. ordnet die Entsendung von Truppen an, die erst 1906 die Aufständischen unterwerfen.

1920: In Genf beginnt die erste Weltkirchenkonferenz.

1920: Die Russische Sowjetrepublik und Lettland unterzeichnen einen Friedensvertrag.

1945: Die britische Regierung spricht sich für die Erhaltung des Kaisertums in Japan nach Kriegsende aus, um ein Chaos zu vermeiden.

1950: Der Europarat in Straßburg nimmt den Vorschlag des britischen Oppositionsführers Winston Churchills an, eine europäische Armee unter Einbeziehung deutscher Kontingente aufzustellen.

1955: Beim Absturz eines amerikanischen Flugzeugs in der Nähe von Freudenstadt im Schwarzwald sterben 66 Menschen.

1960: Die afrikanische Republik Tschad wird unabhängig.

1965: In Los Angeles beginnen mehrtägige Unruhen im Schwarzenviertel Watts.

1985: Bei einem Autorennen in Kanada verunglückt der 32 Jahre alte Deutsche Rennfahrer Manfred Winkelhock, tags darauf erliegt er seinen schweren Verletzungen.

1985: In Institute/USA werden beim Austritt einer giftigen Gaswolke aus einem Werk des Chemiekonzern Union Carbide 130 Menschen verletzt.

1995: Innenminister Caspar Einem (SPÖ) erkennt per Erlass Vergewaltigung als Asylgrund an.

2015: Japan kehrt zur Atomkraft zurück. Erstmals seit der Atomkatastrophe von Fukushima vor rund vier Jahren fährt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder einen Reaktor an. Trotz breiten Widerstands in der Bevölkerung wird Block 1 des Atomkraftwerks Sendai in der südwestlichen Provinz Kagoshima eingeschaltet.



Geburtstage: Michelangelo Unterberger, öst. Maler (1695-1758); Ludwig Heck, dt. Zoologe (1860-1951); Josef Wenter, südtirol. Schriftsteller (1880-1947); Erwin Chargaff, öst.-US-Biochemiker (1905-2002); André Thomkins, schwz. Maler (1930-1985); Peter Skubic, öst. Bildhauer und Schmuckdesigner jugoslaw. Herkunft (1935); Steve Wozniak, US-amer. Computeringenieur; Apple-Mitbegründer (1950).

Todestage: Hans Graf von Bülow, preuß. Politiker (1774-1825); Phil Harris, US-Musiker (1901-1995); Willi Forst, öst. Schauspieler/Regisseur (1903-1980); Alois Lugger, öst. Politiker ("Olympia"-Bürgermeister Innsbrucks) (1912-2005); Günther Hödl, öst. Historiker (1941-2005); Manfred Korfmann, dt. Archäologe und Troja-Forscher (1942-2005).

Namenstage: Klara, Susanne, Luise, Gerhard, Philomena, Hermann, Donald, Schetzel, Nikolaus, Tiburtius.

Quelle: SN