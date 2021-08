Unter Mittwoch, 11. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1876: Als erster Transatlantik-Einhandsegler trifft der Däne Alfred Johnson nach 57-tägiger Fahrt in Abercastle (Wales) ein.

1906: Der in England lebende Franzose Eugène Lauste erhält ein Patent für das erste Tonfilmverfahren.

1931: In London wird das nach US-Präsident Herbert Hoover benannte Hoover-Moratorium unterzeichnet, das dem Deutschen Reich Kriegsschulden und Reparationen für ein Jahr stundet.

1941: US-Präsident Roosevelt und der britische Premier Churchill treffen sich zu mehrtägigen Gesprächen auf zwei vor Neufundland kreuzenden Kriegsschiffen.

1981: Die Firma "Eumig" meldet Konkurs an, da die Österreichische Länderbank keine weiteren Finanzmittel zur Verfügung stellt.

1986: 155 tamilische Flüchtlinge, die vor der kanadischen Küste aus Booten geborgen wurden, kamen mit dem Schiff "Aurigae" aus der Bundesrepublik.

1986: Neuseeland wird wegen seiner ablehnenden Politik gegenüber Kernwaffen von den USA aus dem ANZUS-Pakt ausgeschlossen.

1996: Bei Protesten an der von der UNO kontrollierten Pufferzone in Zypern wird ein griechisch-zypriotischer Demonstrant erschossen. Auch österreichische Blauhelme werden verletzt.

2006: Der deutsche Literaturnobelpreisträger Günter Grass bekennt in einem Interview im Vorfeld des Erscheinens seines Erinnerungsbuchs "Beim Häuten der Zwiebel", im Zweiten Weltkrieg Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein. In der darauffolgenden Diskussion wird der späte Zeitpunkt dieses Eingeständnisses kritisiert, in der Frage seiner moralischen Glaubwürdigkeit stärken ihm die meisten Schriftsteller-Kollegen aber den Rücken. Das Buch selbst wird zum Bestseller.



Geburtstage: Heinrich V., röm.-dt. Kaiser (1086-1125); Octave Feuillet, frz. Schriftsteller (nach anderen Angaben 10. 8.) (1821-1890); Aaron Klug, brit. Biochemiker, Nobelpreis 1982 (1926-2018); Óscar Berger Perdomo, guatem. Politiker; Staatspräsident 2004-2008 (1946); Gernot Kulis, öst. Kabarettist (1976).

Todestage: János Hunyadi, ung. Feldherr/Reichsverw. (um 1408-1456); Lorenz Oken, dt. Naturforscher/Philosoph (1779-1851); Jackson Pollock, US-Maler (1912-1956); Rafael Kubelik, tschech. Dirigent (1914-1996).

Namenstage: Klara, Susanne, Luise, Gerhard, Philomena, Hermann, Donald, Schetzel, Nikolaus, Tiburtius.