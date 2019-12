Unter Mittwoch, 11. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1844: In Hartford/Connecticut wird erstmals von Dr. John Riggs ein Zahn unter Betäubung mit Lachgas gezogen.

1919: Der Tiroler Landtag spricht sich für den Zusammenschluss Tirols mit Deutschland zu einem Wirtschaftsverbund aus.

1954: In Newport läuft der amerikanische Flugzeugträger "Forrestal" vom Stapel, das damals mit 78.000 BRT größte Kriegsschiff der Welt.

1959: Das Trauerspiel "Oedipus der Tyrann" von Carl Orff wird uraufgeführt.

1964: Der "Krebsarzt" Dr. Josef Issels wird in München von der Anklage der fahrlässigen Tötung dreier Patienten freigesprochen.

1989: Bei den Montagsdemonstrationen in der DDR - insbesondere in Leipzig - wird das Verlangen nach Wiedervereinigung lauter.

1989: In Berlin findet die erste Viermächtekonferenz seit 18 Jahren statt.

1994: Russische Truppen marschieren in Tschetschenien ein, die Tschetschenen leisten heftigen Widerstand.



Geburtstage: Johann Michael Rottmayr, öst. Maler (getauft 1654-1730); Paul Wegener, dt. Schauspieler (1874-1948); Paul Kornfeld, dt.-öst. Dramatiker (1889-1942); Franz Sales Zauner, öst. Theologe (1904-1994); Friedhelm Kemp, dt. Schriftsteller (1914-2011); Heinz Schenk, dt. Schauspieler (1924-2014); Brenda Lee, US-Sängerin (1944); Jermaine Jackson, US-Sänger (1954).

Todestage: Jean Gigoux, franz. Maler (1806-1894); Alma Mahler-Werfel, öst. Schriftstellerin (1879-1964); Philipp Fürchtegott Reemtsma, dt. Unternehmer und Mäzen; "Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH" (1893-1959); Carlo Schmid, dt. Jurist/Politiker (1896-1979); Sam Cooke, US-Sänger (1935-1964).

Namenstage: Daniel, Tassilo, Damasus, Waldemann, Wilburg, David, Artur, Josef, Ida, Stephan, Sabinus, Barnabas.

Quelle: SN