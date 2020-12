Unter Freitag, 11. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1785: Kaiser Joseph II. erlässt das Freimaurerpatent. Es entsteht dadurch in Österreich eine Großloge, der andere Kronländer unterstehen. Die Logenanzahl wird begrenzt, die Freimaurerei streng staatlich überwacht.

1845: Luzern, Zug, Freiburg, Wallis sowie die drei Urkantone Schwyz, Uri und Unterwalden, schließen eine Schutzvereinigung zur Wahrung ihrer Rechte, den Sonderbund.

1885: In Berlin wird die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) gegründet.

1920: Der Völkerbund überträgt das Mandat über das deutsche Schutzgebiet Samoa an Großbritannien zu Händen Neuseelands.

1930: Wegen "Gefährdung des deutschen Ansehens" verbietet die Filmoberprüfstelle nach Anträgen Sachsens, Bayerns und Württembergs den US-Film "Im Westen nichts Neues" nach dem Roman des deutschen Schriftstellers Erich Maria Remarque.

1975: Der Deutsche Bundestag verabschiedet ein neues Ehe- und Familienrecht.

1980: Der österreichische Vizekanzler und Finanzminister Hannes Androsch (SPÖ) kündigt nach Kritik wegen privater Geschäfte seinen Rücktritt an.

1985: Begleitet von ersten Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten beginnen in Wackersdorf die Rodungsarbeiten für die umstrittene Kernbrennstoff-Wiederaufbereitungsanlage.

1985: Die Schweizer Bundesversammlung wählt Innenminister Alphons Egli turnusgemäß zum Bundespräsidenten für 1986.

1995: In einem Briefkasten in Graz explodieren zwei Briefbomben. Zwei weitere bleiben unversehrt, detonieren aber auf dem Weg zur Entschärfung nach Wien. Eine der Höllenmaschinen war an Angela Resetarits, die Mutter von "Ostbahn-Kurti" Willi Resetarits, adressiert.



Geburtstage: Eberhard im Bart, dt. Herzog (1445-1496); Alfred de Musset, frz. Dichter (1810-1857); Adolf Stoecker, dt. Sozialpolitiker (1835-1909); Carlos Gardel, argent. Tango-Sänger u. Schauspieler (1890-1935); Marc Tobey, US-Maler (1890-1976); Jean-Louis Trintignant, frz. Schauspieler (1930); Christina Onassis, griech. Reederin (1950-1988); Ciro De Luca, öst. Schauspieler/Komiker ital. Herkunft (1970).

Todestage: Adam Elsheimer, dt. Maler (1578-1610); Olive Schreiner, südafrik. Schriftstellerin (1855-1920); Victor Servranckx , belg. Maler (1897-1965); Jörg Böhler, öst. Unfallchirurg (1917-2005); Erich Kleiber, dt. Schauspieler (1929-1985).

Namenstage: Daniel, Tassilo, Damasus, Waldemann, Wilburg, David, Artur, Josef, Ida, Stephan, Sabinus, Barnabas.

Quelle: SN