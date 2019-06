Unter Dienstag, 11. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1914: Zwei Frauenrechtlerinnen verüben einen Sprengstoffanschlag auf den Krönungsthron der englischen Könige, der beschädigt wird.

1919: Der in Prag geborene Lyriker Rainer Maria Rilke lässt sich in der Schweiz nieder, wo er bis zu seinem Tode 1926 lebt.

1944: Zweiter Weltkrieg: Mit der Vereinigung der Brückenköpfe in der Normandie ist die Landung der Alliierten definitiv gelungen.

1949: Als prominentestes Opfer einer Verhaftungswelle in Albanien wird Ex-Innenminister Koçi Xoxe nach einem Geheimprozess als "titoistischer Agent" hingerichtet.

1949: Indien und Pakistan lehnen die von der UNO geforderte bedingungslose Unterzeichnung eines Waffenstillstands im Kaschmir-Konflikt ab.

1994: Im böhmischen Ort Velké Zboží trinken 100 Besucher eines Feuerwehrballs hintereinander 100 Krügerl in zwölf Minuten.

2009: Der deutsche Regisseur Jürgen Gosch erliegt 65-jährig seiner Krebserkrankung. Als einer der wichtigsten deutschsprachigen Theaterregisseure der Gegenwart schuf er zahlreiche bedeutende Inszenierungen, etwa in Berlin, Zürich und Wien.



Geburtstage: Cosimo I. de Medici, Herzog v. Florenz (1519-1574); Richard Strauss, dt. Komponist (1864-1949); Jasunari Kawabata, jap. Erzähler, NP (1899-1972); Richard Todd, brit. Schauspieler (1919-2009); Prinz Henrik von Dänemark (Henri Graf de Laborde de Monpezat) (1934-2018); Jackie Stewart, schott. Autorennfahrer (1939); Christof Zernatto, öst. Politiker (1949); Hugh Laurie, brit. Schauspieler u. Musiker (1959); Jean Alesi, ehem. frz. Formel 1-Rennfahrer (1964).

Todestage: Klemens Fürst Metternich, öst. Staatskanzler (1773-1859); John Wayne, US-Filmschauspieler (1907-1979); Ernst Haeusserman, öst. Theaterdirektor/Regisseur (1916-1984); Enrico Berlinguer, ital. Politiker (1922-1984); Jürgen Gosch, dt. Theaterregisseur (1943-2009); Egon v. Fürstenberg, dt.-ital. Modedesigner (1946-2004).

Namenstage: Barnabas, Paula, Roselina, Hilderich, Rimbert, Johannes, Adelheid, Theodosia, Rosemarie.

Quelle: SN