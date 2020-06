Unter Donnerstag, 11. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1825: Mit Unterstützung des Großherzogs Ludwig I. von Baden gründet der Landvermesser und Bauingenieur Johann Gottlieb Tulla in Karlsruhe die erste Technische Hochschule Deutschlands nach dem Vorbild der Pariser École Polytechnique.

1870: In der Wiener Staatsoper dirigiert Giuseppe Verdi sein "Requiem".

1895: In Paris starten erstmals auch Automobile mit Benzinmotoren zu einem nach Bordeaux und zurück führenden Langstreckenrennen. Einer der Wagen ist erstmals mit speziellen Automobilpneus ausgerüstet. Es siegt Émile Levassor (Frankreich) auf Panhard.

1915: Serbische Truppen marschieren in Albanien ein und besetzen Tirana.

1915: In der Bukowina geben die Russen ihre letzten Stellungen auf und ziehen sich hinter die Grenze zurück.

1920: Nach dem Bruch der Koalition zwischen Sozialdemokraten und Christlichsozialen erklärt die österreichische Regierung von Staatskanzler Karl Renner ihren Rücktritt.

1940: Deutsche Truppen überschreiten die Untere Seine und erobern Reims, die Krönungsstadt der französischen Könige.

1940: Italienische Flugzeuge greifen erstmals Ziele auf Malta an.

1940: Nachdem Italiens Diktator Mussolini bei der Verkündung des Kriegseintritts am Vortag seine friedlichen Absichten gegenüber Griechenland betont hat, erklärt der griechische Machthaber General Metaxas die strikte Neutralität seines Landes.

1945: In Linz erscheint die Nummer 1 der "Oberösterreichischen Nachrichten".

1945: Die RAVAG strahlt erstmals eine Kurzwellensendung aus.

1955: Das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR ratifiziert den Österreichischen Staatsvertrag.

1955: Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans rast der Franzose Pierre Levegh mit seinem Mercedes in die Zuschauer, der Wagen explodiert in der Menge. 82 Menschen sterben, mehr als 200 werden bei dem bis dahin schwersten Rennsportunfall verletzt.

1960: Benjamin Brittens Opernfassung des Shakespeare-Dramas "Ein Sommernachtstraum" wird in Aldeburgh uraufgeführt.

1985: Auf der Glienicker Brücke in Berlin findet der größte Agentenaustausch der Nachkriegszeit statt: 25 West- werden gegen vier Ostagenten ausgetauscht.

1985: Ein jordanisches Verkehrsflugzeug wird mit 60 Menschen entführt und nach einem Irrflug später in Beirut gesprengt. Die Entführer entkommen, die Geiseln bleiben unverletzt.

1995: Der Österreicher Thomas Muster gewinnt in Paris durch ein 7:5, 6:2, 6:4 über Michael Chang seinen ersten Grand Slam-Titel.



Geburtstage: Nikolaj Bulganin, sowj. Politiker (1895-1975); Carmine Coppola, US-Komponist (1910-1991); Jacques-Yves Cousteau, frz. Meeresforscher (1910-1997); Shelly Manne, US-Jazzmusiker (1920-1984); William Styron, US-Schriftsteller (1925-2006); Elfriede Ott, öst. Schauspielerin (1925-2019); Ellen Schwiers, dt. Schauspielerin (1930-2019); Diana Kempff, dt. Schriftstellerin (1945-2005).

Todestage: Alexander F. Kerenskij, russ. Politiker (1881-1970); Pierre Levegh (eigtl. Pierre Bouillon), frz. Automobilrennfahrer (1905-1955); Max Zimmermann, dt. Maler (1912-1995); Ornette Coleman, US-Jazzmusiker (1930-2015).

Namenstage: Barnabas, Paula, Roselina, Hilderich, Rimbert, Johannes, Adelheid, Theodosia, Rosemarie.

Quelle: SN