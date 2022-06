11. Juni 1982: Steven Spielbergs Filmmärchen "E.T. - der Außerirdische" startet in den US-amerikanischen Kinos

Unter Samstag, 11. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

217: Nach der Ermordung des römischen Kaisers Caracalla im April lässt sich der Gardepräfekt Macrinus zum Nachfolger ausrufen. Da Caracalla im Heer sehr beliebt war, musste Macrinus seine Beteiligung an dem Mordanschlag verheimlichen (ob er wirklich hinter der Tat stand, ist nicht zweifelsfrei geklärt).

1042: Die byzantinische Kaiserin Zoe heiratet Konstantin Monomachos, der wegen einer Verschwörung gegen ihren früheren Ehemann Michael IV. verbannt worden war, und erhebt ihn als Konstantin IX. zum Mitkaiser.

1157: Albrecht der Bär aus dem Geschlecht der Askanier wird erster Markgraf von Brandenburg.

1742: Durch englische Vermittlung schließen Preußen und Österreich während des Ersten Schlesischen Krieges den Vorfrieden von Breslau. Österreich muss Schlesien an Preußen abtreten.

1817: Karl Friedrich Freiherr Drais von Sauerbronn präsentiert seine Erfindung, die "Draisine", Vorläuferin des Fahrrads.

1892: Der in Smichow bei Prag gebaute "Kaiserzug" für Kaiser Franz Joseph aus acht luxuriösen Salon-, Suite- und Speisewagen wird fertiggestellt und dem Monarchen präsentiert.

1912: Italienische Flugzeuge fliegen den ersten Nachtangriff gegen türkische Stellungen in Tripolis (Libyen).

1922: Die "New York World" veröffentlicht das erste Zeitungsfoto, ein Porträt von Papst Pius XI., das auf dem Funkweg von München nach New York übermittelt wurde.

1937: Der sowjetische Marschall Michail Tuchatschewski und sieben weitere auf Befehl Stalins wegen angeblicher Spionage und staatsfeindlicher Betätigung zum Tod verurteilte Kommandanten der Roten Armee werden in Moskau hingerichtet.

1957: Nach einer mehrwöchigen politischen Krise infolge des Sturzes des sozialistischen Ministerpräsidenten Guy Mollet ernennt Frankreichs Staatspräsident René Coty den Politiker Maurice Bourgès-Maunoury von der Radikalen Partei zum Chef einer Mitte-Links-Regierung mit dem Schwarzafrikaner Félix Houphouët-Boigny (Elfenbeinküste) als Vizepremier.

1962: In Laos bildet Prinz Souvanna Phouma eine Koalitionsregierung aus Neutralisten, Kommunisten und pro-westlichen Kräften.

1962: Frank Morris, John und Clarence Anglin gelingt die Flucht aus dem US-Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz. Es wird vermutet, dass sie mit ihrem aus Regenmänteln gebastelten Schlauchboot gekentert und in der Bucht von San Francisco ertrunken sind.

1982: Ein Sprengstoffanschlag auf das Haus Simon Wiesenthals, des Leiters des Jüdischen Dokumentationszentrums und "Nazi-Jägers", in Wien verursacht erheblichen Sachschaden.

1982: Steven Spielbergs Filmmärchen "E.T. - der Außerirdische" startet in den US-amerikanischen Kinos.

1987: Premierministerin Margaret Thatcher gewinnt mit ihrer Konservativen Partei die Unterhauswahl und erhält damit als erster britischer Regierungschef dieses Jahrhunderts das Mandat für eine dritte Amtszeit.

1992: Österreich gibt offiziell gegenüber Italien die Streitbeilegungserklärung zum Südtirol-Konflikt ab.

1997: Wegen der 20 Jahre zurückliegenden Versenkung der "Lucona" wird Hans Peter Daimler in Kiel zu 14 Jahren Haft verurteilt.

2002: Die israelische Armee startet eine neue Offensive im besetzten Westjordanland.

2002: In Kabul tritt die Loya Jirga (Große Ratsversammlung) zusammen, um nach der US-geführten Militärintervention zum Sturz des Taliban-Regimes eine provisorische Regierung für Afghanistan zu bilden.

2007: Am rechten Ufer des Drei-Schluchten-Staudamms, am chinesischen Jangtse-Fluss, wird mit der Stromerzeugung begonnen. Der erste von zwölf Turbinengeneratoren wird ans Stromnetz angeschlossen, die 14 Turbinen am linken Ufer sind bereits seit September 2005 in Betrieb.

2007: Unfassbare Tat in einem Gemeindebau in Wien-Favoriten: Weil ein Achtjähriger und seine Freunde einem Anrainer offenbar zu laut sind, greift der 26-Jährige zu seiner Luftdruckwaffe und drückt ab. Das Projektil trifft den Buben in die linke Brust. Das Opfer wird zum Glück nur leicht verletzt. Im September wird der Schütze, der auch auf zwei andere Kinder gefeuert hat, zu zwei Jahren Haft verurteilt.



Geburtstage: Ben Jonson, engl. Dichter, Dramatiker (1572-1637); Victor Emil Janssen, dt. Maler (1807-1845); Jules Vallès, frz. Journalist/Schriftsteller (nach anderen Angaben 10. 6.) (1832-1885); Carl von Linde, dt. Ingenieur/Industrieller (1842-1934); Millicent G. Fawcett, engl. Suffragette (1847-1929); Ernst Wilhelm Nay, dt. Maler/Graphiker (1902-1968); Athol Fugard, südafrik. Dramatiker (1932); Gunter Gabriel (eigtl. Gunther Caspelherr), dt. Sänger (1942-2017); Hellmut Lorenz, öst. Kunsthistoriker (1942); Andreas "Andi" Knoll, öst. Radio- und Fernsehmoderator (1972).

Todestage: Georg I., brit. König und Kurfürst von Hannover (1660-1727); Sir John Franklin, brit. Nordpolforscher (1786-1847); Walter Nausch, öst. Fußballer (1907-1957); Ernst Brandl, öst. Chemiker (1919-1997); Joakim Bonnier, schwed. Formel-1-Rennfahrer (1930-1972).

Namenstage: Barnabas, Paula, Roselina, Hilderich, Rimbert, Johannes, Adelheid, Theodosia, Rosemarie.