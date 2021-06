Unter Freitag, 11. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1251: Großbrand in der Stadt Lübeck.

1571: In Florenz öffnet die Biblioteca Medicea Laurenziana ihre Pforten.

1921: In Mézière (Schweiz) wird die Oper "König David" uraufgeführt, welche die internationale Anerkennung Arthur Honeggers begründet.

1936: Im Londoner Gate Theatre wird Ernst Tollers Komödie "No More Peace" uraufgeführt.

1971: Ein Modehit, der bei Frauen als Inbegriff von Freiheit und Mut gilt, erobert den europäischen Markt: die Hot Pants.

1996: Wirtschaftsminister Johannes Ditz (ÖVP) gibt seinen Rücktritt per Monatsende bekannt.

2001: Nach dem Sieg der Rechtsparteien bei den italienischen Parlamentswahlen wird der Medienunternehmer Silvio Berlusconi in Rom von Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi als neuer Regierungschef vereidigt.

2006: Der erst 20-jährige Spanier Rafael Nadal gewinnt zum zweiten Mal in Folge die French Open im Tennis. Der Weltranglisten-Zweite besiegt im "Traumfinale" den als Nummer eins gesetzten Schweizer Roger Federer, der damit weiter auf seinen ersten Turniersieg im Stade Roland Garros warten muss, mit 1:6,6:1,6:4,7:6 (4).

2016: Bei einer Demonstration der rechtsextremen Identitären in Wien wird ein 17-jähriger Deutscher durch einen Steinwurf von einem Dach aus schwer am Kopf verletzt.



Geburtstage: John Constable, engl. Maler (1776-1837); Nicolaas Petrus van Wyk Louw, südaf. Autor (1906-1970); Shia LaBeouf, US-Schauspieler (1986).

Todestage: Corrado Alvaro, ital. Schriftsteller (1895-1956); Brigitte Helm, dt. Schauspielerin (1908-1996).

Namenstage: Barnabas, Paula, Roselina, Hilderich, Rimbert, Johannes, Adelheid, Theodosia, Rosemarie.