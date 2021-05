Unter Dienstag, 11. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1931: Zusammenbruch der (1855 gegründeten) Wiener Creditanstalt (CA), die mit Hilfe der Republik und des Hauses Rothschild saniert wird (1934 Fusion mit dem Wiener Bankverein).

1931: In Berlin wird der Film "M" (Mörder unter uns) von Fritz Lang uraufgeführt.

1936: Das deutsche Luftschiff "Graf Zeppelin" startet erstmals von dem neuen Flughafen in Frankfurt/Main.

1941: Die deutsche Luftwaffe fliegt mit 507 Maschinen einen Großangriff gegen London, wo rund 2.000 Brände entstehen, mehr als 1.200 Menschen kommen ums Leben.

1981: Die Uraufführung des Musicals "Cats" von Andrew Lloyd Webber im New London Theatre wird zu einem sensationellen Erfolg.

1986: Der Pianist Wladimir Horowitz gibt in Hamburg erstmals seit seiner Emigration vor 54 Jahren ein Konzert in Deutschland.

2006: Der italienische Fußball-Manipulationsskandal kommt ins Rollen. Der Vorstand von Rekordmeister Juventus Turin tritt geschlossen zurück. Im Mittelpunkt der Affäre um Absprachen mit Schiedsrichtern steht "Juve"-Manager Luciano Moggi. Es wird bekannt, dass in der Saison 2004/2005 zumindest 29 italienische Ligaspiele manipuliert worden sind.

2006: In Wien beginnt ein dreitägiges Gipfeltreffen zwischen der EU, Lateinamerika und der Karibik (EULAK), an dem Vertreter von 60 Staaten teilnehmen.



Geburtstage: Henri Labrouste, frz. Architekt (1801-1875); Henry Morgenthau, US-Politiker dt. Herk. (1891-1967); Rose Ausländer, aus der Bukowina stammende öst.-US-Schriftstellerin (1901-1988).

Todestage: Johann Arndt, dt. Schriftsteller (1555-1621); Alexandre Edmond Becquerel, frz. Physiker (1820-1891); Max Reger, dt. Komponist (1873-1916); Alvar Aalto, finn. Architekt (1898-1976); Sean Lemass, irischer Staatsmann (1899-1971); Benjamin Nnamdi Azikiwe, niger. Präsident (1904-1996); Gustav Scherbaum, öst. Politiker (1906-1991); Rudolf Kempe, dt. Dirigent (1910-1976); Franz Hillinger, öst. Politiker (1921-1991); François Morellet, frz. Künstler (1926-2016); Floyd Patterson, ehem. US-Boxweltmeister (1935-2006); Bob Marley, jamaik. Reggaemusiker (1945-1981); Douglas Adams, brit. SF-Schriftsteller (1952-2001).

Namenstage: Gangolf, Joachim, Walter, Mamertus, Walbert, Bertilie, Adalbert, Dominique, Jochen, Robert, Jakob.