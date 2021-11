Unter Donnerstag, 11. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1606: Im türkisch-österreichischen Friedensvertrag von Zsitva Török (bei Komorn), der den seit 1593 dauernden Krieg beendet, erkennt der Sultan (Ahmed I.) den Kaiser (Rudolf II.) erstmals als gleichberechtigten Souverän an.

1831: Nat Turner, der Führer des Aufstands schwarzer Sklaven, wird mit 19 seiner Anhänger in Jerusalem (Virginia) hingerichtet.

1886: Dem deutschen Physiker Heinrich Hertz gelingt in einem Experiment die Übertragung elektromagnetischer Wellen von einem Sender zu einem Empfänger. Die Berliner Akademie der Wissenschaften wird davon am 13. Dezember 1888 unterrichtet. Die Ergebnisse liefern die Grundlage für die Entwicklung der drahtlosen Telegrafie und des Radios.

1941: Gerhart Hauptmanns Drama "Iphigenie in Delphi" erscheint bei Fischer.

1956: Das erste Überschall-Bombenflugzeug, eine US-amerikanische "Convair B-58", startet zum ersten Testflug.

1956: Endgültiger Zusammenbruch der Aufstandsbewegung in Ungarn.

1961: Papst Johannes XXIII. veröffentlicht die Enzyklika "Aeterna Dei sapientia", sie trägt den Untertitel "Aus Anlass des 1500. Todestages des Heiligen Papst Leo I.: Der Heilige Stuhl von Petrus als Zentrum der christlichen Einheit".

1966: Von Cape Kennedy startet das US-Raumschiff "Gemini-12" mit den Astronauten James Lovell und Edwin Aldrin an Bord.

1991: Beginn der Durchführung des von der Grünen Alternative beantragten Volksbegehrens für eine Volksabstimmung über einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

1996: Die Eltern von Olivia Pilhar, Helmut und Erika, werden in Wiener Neustadt wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Entziehung eines Minderjährigen aus der Macht des Erziehungsberechtigten zu jeweils acht Monaten bedingt verurteilt.

2011: Nach dem Bekanntwerden einer Neonazi-Mordserie in Deutschland geraten die Sicherheitsbehörden unter Kritik. Mitglieder einer rechtsextremen Gruppierung sollen hinter Morden an neun Kleinunternehmern ausländischer Herkunft von 2000 bis 2006 stehen und auch eine Polizistin ermordet haben. Die Rolle des Verfassungsschutzes und seines Informantenwesens wird daraufhin kritisch hinterfragt.



Geburtstage: Martin Bucer, dt. Reformator (1491-1551); Fjodor Michailowitsch Dostojewski, russ. Schriftsteller (1821-1881); Leopold Adametz, öst. Tierzucht- und Vererbungsforscher (1861-1941); Leopold Kunschak, öst. Politiker (ÖVP) (1871-1953); Noah Gordon, US-Schriftsteller (1926); Gerhard Kapl, ÖFB-Funktionär; Fußballschiedsrichter (1946-2011); Jean Joseph Marie Guillaume, Erbherzog von Luxemburg (1981).

Todestage: Fra Diavolo, ital. Freiheitskämpfer (1771-1806); Alexander Ritter v. Schoeller, öst. Großindustr./Bankier (1805-1886); Paul Bert, frz. Physiologe/Politiker (1833-1886); Alexander Calder, US-Bildhauer und Maler (1898-1976); Ilse Aichinger, öst. Schriftstellerin (1921-2016); Alf Brustellin, öst. Filmregisseur (1940-1981).

Namenstage: Martin, Mennas, Bodo, Martina, Theodor, Felix, Felizitas, Anastasia.