Unter Freitag, 11. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1529: Erste Türkenbelagerung Wiens durch Sultan Süleyman II. ("Soliman der Prächtige"): Der schwerste Sturm der Angreifer auf die Stadt wird abgewehrt.

1634: In der Nacht auf den 12. Oktober geht die Marschinsel Alt-Nordstrand vor der holländischen Küste im Orkan unter, 6.408 von 8.600 Bewohnern kommen dabei ums Leben.

1899: Mit der Kriegserklärung der Republik Transvaal an die britische Krone beginnt in Südafrika der Burenkrieg (bis 1902).

1914: Österreichisch-ungarische Truppen entsetzen Stadt und Festung Przemysl.

1919: Die Fluggesellschaft "Handley Page Transport" bietet Fluggästen auf der Route London-Paris erstmals vorgefertigte Lunch-Pakete mit kalten Gerichten zum Preis von drei Shilling an.

1924: Am Wiener Burgtheater wird Arthur Schnitzlers "Komödie der Verführung" uraufgeführt.

1944: Flüchtende serbische Tschetnik-Verbände, die gegen die kommunistischen Partisanen gekämpft hatten, werden in Kroatien ungeachtet deutscher Schutzversprechen von Ustascha-Truppen massakriert.

1944: Der Streifen "Haben und Nichthaben" von Howard Hawks wird in den USA uraufgeführt. Lauren Bacall und Humphrey Bogart stehen erstmals gemeinsam vor der Kamera.

1949: Die belgischen Christlichsozialen beschließen die Abhaltung einer Volksabstimmung über die Rückkehr von König Leopold III., dessen Verhalten in der Zeit der deutschen Okkupation während des Zweiten Weltkriegs umstritten ist.

1949: Wilhelm Pieck wird von der Volkskammer in Ostberlin zum Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik gewählt.

1974: Indiens Premierministerin Indira Gandhi leitet mit einer umfangreichen Regierungsumbildung einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel ein.

1984: Als erste Astronautin unternimmt Kathy Sullivan aus der US-Raumfähre "Challenger" einen dreistündigen Weltraumspaziergang.

1989: In der DDR deutet das Politbüro der SED in einer Erklärung erstmals Nachdenklichkeit über die Flucht- und Protestwelle an.

2004: Mit knapper Mehrheit lehnt der Ausschuss für Grundfreiheiten im Europaparlament bei einem Hearing den Italiener Rocco Buttiglione als EU-Kommissar ab. Dieser hatte mit konservativen Ansichten zur Rolle der Frau und zur Homosexualität ("Sünde") für Aufregung gesorgt.

2009: General Motors (GM) verkauft die Edel-Geländewagenmarke Hummer an den chinesischen Maschinenbauer Sichuan Tengzhong. Damit übernehmen Chinesen erstmals eine westliche Automarke.



Geburtstage: Friedrich Bergius, dt. Chemiker, Nobelpreis 1931 (1884-1949); Anna Eleanor Roosevelt, US-Politikerin und Menschenrechtsaktivistin; 1933-1945 First Lady (1884-1962); Art Blakey, US-Jazzmusiker (1919-1990); Liselotte Pulver, schwz. Schauspielerin (1929); Peggy Parnass, dt.-schwed. Autorin (1934); Sascha Hehn (eigtl. Alexander Josef Alberto H.), dt. Schauspieler (1954).

Todestage: Jan Ritter Žižka von Trocnov, böhm. Hussitenführer (um 1370-1424); James Prescot Joule, brit. Physiker (1818-1889); Karl Adolph Gjellerup, dän. Schriftsteller (1857-1919); Theodor Danegger, öst. Opernsänger und Schauspieler (1891-1959); Erich Schenk, öst. Musikwiss. (1902-1974).

Namenstage: Bruno, Guntmar, Ethelburg, Burkhard, Nikosius, Jakob, Rudolf, Alexander, Bibiane, Edda.

Quelle: SN