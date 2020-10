Unter Sonntag, 11. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1605: In Madrid erscheint der erste Teil des "Don Quijote" von Miguel Cervantes.

1880: Alexander Graham Bell führt in Paris sein Photophon vor und erhält den Volta-Preis.

1935: Dem deutschen Rundfunk wird durch Verfügung von NS-"Reichssendeleiter" Hadamovsky das Senden von "Nigger-Jazz-Musik" untersagt.

1945: Alfons Weißgatterer wird Landeshauptmann von Tirol. (Sein Vorgänger Karl Gruber wird erster Außenminister der Zweiten Republik).

1945: Die USA verlangen von der neuen japanischen Regierung unter Ministerpräsident Baron Shidehara in Ausführung der Potsdamer Beschlüsse eine radikale Änderung der traditionellen sozialen Ordnung. Tokio muss sich zur Einführung eines liberalen Erziehungssystems sowie des Frauenstimmrechts verpflichten.

1960: Ein Wirbelsturm und eine Flutwelle fordern an der Küste Ostpakistans (heute Bangladesch) mehr als 6000 Tote.

1975: Der spätere US-Präsident Bill Clinton heiratet die Juristin Hillary Rodham.

1980: Die sowjetischen Kosmonauten Popow und Rjumin kehren nach einer Rekordflugzeit von 185 Tagen im Weltraum zur Erde zurück.

1985: Der Friedensnobelpreis geht an die "Internationale Ärztevereinigung zur Verhinderung eines Atomkrieges" (IPPNW).

1995: In Brasilien wird ein enger Mitarbeiter des aus Österreich stammenden Diözesanbischofs von Xingu in Amazonien, Erwin Kräutler, ermordet. Hinter dem Verbrechen werden Großgrundbesitzer vermutet.

2000: Zehntausende Studenten und Schüler demonstrieren in mehreren Städten gegen die geplanten Studiengebühren.

2000: Trotz Protesten aus Österreich erfolgt im tschechischen AKW Temelín die erste Kettenreaktion.

2015: Die Wiener Gemeinderatswahl bringt zwar nicht das von Meinungsforschern erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPÖ und FPÖ, doch können die Freiheitlichen deutlich zulegen, während die Sozialdemokraten verlieren. Mit 39,6 Prozent bleibt die Bürgermeister-Partei aber deutlich vor der FPÖ, die 30,8 Prozent der Wählerstimmen lukriert. Die Grünen überholen mit 11,8 Prozent trotz leichter Einbußen die ÖVP, die mit 9,2 Prozent in die Einstelligkeit abstürzt. Die NEOS schaffen mit 6,2 Prozent den Einzug in den Landtag.



Geburtstage: Conrad Ferdinand Meyer, schwz. Dichter (1825-1898); Francois Mauriac, frz. Schriftsteller; Nobelpreis 1952 (1885-1970); Rudolf Hartmann, dt. Opernregisseur (1900-1988) Wander Bertoni, ital./öst. Bildhauer (1925); Elmore Leonard, US-Schriftsteller (1925-2013); Dagobert Lindlau, dt. Journalist (1930); Christoph Blocher, schwz. Unternehmer und Politiker (1940).

Todestage: Jean-Henri Fabre, frz. Entomologe (1823-1915); Dorothea Lange, US-Fotografin (1895-1965).

Namenstage: Bruno, Guntmar, Ethelburg, Burkhard, Nikosius, Jakob, Rudolf, Alexander, Bibiane, Edda.

Quelle: SN