Unter Montag, 12. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1606: Der Union Jack wird zur englischen Nationalflagge bestimmt.

1826: Carl Maria von Webers romantische Oper "Oberon" wird in London uraufgeführt.

1856: In der medizinischen Zeitschrift "Lancet" beschreibt Dr. Marshall Hall vom Londoner St.-Georges-Hospital die erstmals vorgenommene künstliche Beatmung eines Patienten.

1861: Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs mit der Einnahme von Fort Sumter (South Carolina) durch Truppen der Südstaaten.

1911: Der Franzose Pierre Prier unternimmt mit einer Blériot in 3:56 Stunden den ersten Nonstopflug von London nach Paris.

1941: Deutsche Voraustruppen erreichen Belgrad. In Nordafrika vollenden deutsche Truppen die Einschließung Tobruks und nehmen Bardia.

1961: Die UdSSR schickt mit Wostok-1 den ersten Menschen in den Weltraum: Juri Gagarin, der nach einer Erdumkreisung wieder auf festen Boden zurückkehrt.

1966: Auf Guam stationierte US-Fernbomber greifen erstmals Ziele in Nordvietnam an.

1981: Das erste Space Shuttle, die US-Weltraumfähre Columbia, startet zu seinem Jungfernflug mit 36 Erdumrundungen.

1996: Das Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) eröffnet eine Dependance in Los Angeles.



Geburtstage: Joseph Lanner, öst. Komponist (1801-1843); Constantin Meunier, belg. Bildhauer/Maler (1831-1905); Ioannis Metaxas, griech. General/Politiker (1871-1941); August Endell, dt. Jugendstil-Designer und Architekt (1871-1925); Bobby Moore, brit. Fußballidol (1941-1993); Ed O'Neill, US-Schauspieler (1946); Herbert Grönemeyer, dt. Musiker/Sänger (1956); Andy Garcia, US-Schauspieler kuban. Hrkft. (1956); Shannen Doherty, US-Schauspielerin (1971).

Todestage: Hendrik Franciscus Andriessen, niedl. Organist (1892-1981); Igor Tamm, russ. Physiker; Nobelpreis 1958 (1895-1971); Valentin Katajew, russ. Schriftsteller (1897-1986); Günther Schwab, öst. Schriftsteller (1904-2006); Joe Louis, US-Berufsboxer (1914-1981); Harvey Ball, US-Grafiker; Schöpfer des Smiley (1921-2001).

Namenstage: Herta, Julius, Ingeborg, Zeno, Konstantin, Heinrich, Johannes, Sabas.