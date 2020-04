Unter Sonntag, 12. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1850: Französische Truppen besetzen Rom, Papst Pius IX. kehrt zurück.

1935: Die deutsche "Reichsschrifttumskammer" schließt alle "nichtarischen" Mitglieder aus und erteilt ihnen Berufsverbot.

1940: Die polnische Stadt Łódz erhält den Namen Litzmannstadt und wird anstelle von Kelisch Hauptstadt des "Warthelandes".

1945: Der Brand des Steffls erfasst auch das Glockenhaus. Die 20.000 Kilogramm schwere Pummerin stürzt mit grauenhaftem Getöse in die Tiefe und zerbirst am großen Gewölbering der Turmhalle.

1945: In Warm Springs stirbt im Alter von 63 Jahren US-Präsident Franklin D. Roosevelt. Harry S. Truman wird als sein Nachfolger vereidigt.

1945: Der Wiener Stadtrat Weber nimmt mit den Sozialdemokraten Kontakt auf.

1945: Die Christlichsozialen nominieren Leopold Kunschak als Vizebürgermeister.

1955: Von der Universität Michigan wird bekannt gegeben, dass die Polio-Impfung "funktioniert".

1980: Das amerikanische Olympische Komitee beschließt wegen des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan den Boykott der Olympischen Sommerspiele von Moskau. Weitere NOK's folgen.

1985: In den USA kommt es zu Protesten gegen das Programm Präsident Reagans in der BRD, das einen Besuch auf dem Soldatenfriedhof Bitburg, nicht aber im KZ Dachau vorsieht.

1985: Bei einem Anschlag auf ein von US-Soldaten besuchtes Restaurant bei Madrid gibt es 18 Tote und 82 Verletzte.

1990: Die Volkskammer der DDR wählt den CDU-Vorsitzenden de Maizière zum Ministerpräsidenten und bestätigt auch sein Ministerteam der Großen Koalition.



Geburtstage: Joachim Camerarius, dt. Humanist (1500-1574); Robert Delaunay, franz. Maler (1885-1941); Karl Häupl, öst. Zahnarzt (1895-1960); Ernest Bornemann, dt.-öst. Sexualforscher (1915-1995); Lujo Tončić-Sorinj, ÖVP-Politiker (1915-2005); Gustav "Bubi" Scholz, dt. Berufsboxer (1930-2000); Josef Hesoun, öst. Politiker (1930-2003); Herbie Hancock, US-Musiker (1940); Flavio Briatore, ital. Formel-1-Manager (1950).

Todestage: Johanna d. Wahnsinnige, Königin v. Kastilien (1479-1555); Ferdinand Springer, dt. Verleger (1881-1965); Franklin D. Roosevelt, 32. US-Präsident (1882-1945); Luis Trenker, öst.-ital. Bergsteiger, Filmemacher und Schriftsteller (1892-1990); Josephine Baker, franz.-US-Säng./Tänzerin (1906-1975); Mario Wallenda, US-amer. Hochseilartist ("Flying Wallendas") (1940-2015).

Namenstage: Herta, Julius, Ingeborg, Zeno, Konstantin, Heinrich, Johannes, Sabas.



