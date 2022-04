12. April 1992: In Marne-la-Vallée bei Paris eröffnet Euro-Disneyland

Unter Dienstag, 12. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1847: Hungersnot in Wien: Arbeitslose plündern Lebensmittelgeschäfte.

1877: Großbritannien annektiert die Republik Transvaal in Südafrika.

1882: In London werden die ersten 30 Privathäuser, darunter Geschäfte, Restaurants und Bars, an das Stromnetz angeschlossen.

1927: "Shanghai-Coup" des chinesischen General Tschiang Kai-schek: Als Arbeiter verkleidete Kuomintang-Soldaten richten zusammen mit Unterwelt-Schlägertrupps ein Massaker unter linken Demonstranten mit mehreren tausend Toten an. Die Führung der Kommunistischen Partei Chinas flüchtet ins Landesinnere.

1937: Mit dem Testflugzeug "Whittle Unit" der Firma British Power Jets Ltd. wird in England erstmals der Start eines Flugzeuges mit Düsenantrieb erprobt.

1937: Die von den Franco-Aufständischen kontrollierten Seestreitkräfte beginnen mit der Blockade der nordspanischen Hafenstadt Bilbao.

1982: Die suspendierte unabhängige polnische Gewerkschaft Solidarność meldet sich erstmals über einen Geheimsender.

1992: In Marne-la-Vallée bei Paris eröffnet Euro-Disneyland.

1997: Papst Johannes Paul II. trifft in Sarajewo ein.

1997: Der Turiner Dom steht in Flammen. Das Grabtuch wird von einem Feuerwehrmann gerettet.

2002: In Venezuela putschen Teile der Streitkräfte gegen Präsident Hugo Chávez. Der Druck der Straße bringt ihn nach 48 Stunden an die Macht zurück.



Geburtstage: Alexander Heinrich von Villers, öst. Schriftsteller und Diplomat (1812-1880); Georges Franju, franz. Filmregisseur (1912-1987); Francis Liardon, schweiz. Flugpionier (1912-1990); Erwin Deutsch-Kempny, öst. Internist (1917-1992); Carlos Reutemann, argent. Autorennfahrer (1942-2021); Jacob Zuma, südafrikan. Politiker; Staatspräsident 2009-2018 (1942); David Letterman, US-Fernsehmoderator (1947); Tom Clancy, US-Schriftsteller (1947-2013).

Todestage: Johann Franz Hieronymus Brockmann, öst. Schauspieler und Schriftsteller; 1789-1792 Direktor des Hoftheaters (heute Burgtheater) (1745-1812); Franz Xaver Gruber, (genannt "Distelgruber"), öst. Maler (1801-1862); Clarissa Harlowe "Clara" Barton, US-amerik. Krankenschwester, Lehrerin und Philanthropin; 1881 Gründerin des "Amerikanischen Roten Kreuzes" (1821-1912); Salomon Klein, öst.-ungar. Augenarzt (1845-1937); Erwin Guido Kolbenheyer, öst.-dt. Schriftsteller (1878-1962); Christiaan Frederik Louis Leipoldt, südafr. Schriftsteller (1880-1947); Antoine Pevsner, russ.-frz. Maler/Bildhauer (1886-1962); William "Buster" Bailey, US-Jazzmusiker (1902-1967); Kurt W. Marek, dt. Schriftsteller (1915-1972); Wolf Martin (eig. Wolfgang Martinek), öst. Autor (1948-2012).

Namenstage: Herta, Julius, Ingeborg, Zeno, Konstantin, Heinrich, Johannes, Sabas.