Unter Mittwoch, 12. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1765: Die Briten zwingen den Mogul-Herrscher Schah Alam II., der Ostindischen Kompanie die Verwaltung von Bengalen zu übertragen.

1860: Das österreichische Kaiserpaar Elisabeth und Franz Joseph I. und Maximilian II. von Bayern eröffnen die Eisenbahnstrecke Wien-Salzburg-München der k.k. priv. Kaiserin Elisabeth-Bahn.

1905: In einem Vertrag mit Japan anerkennen die Briten die japanischen Ansprüche auf Korea. Die Japaner verpflichten sich ihrerseits, die britischen Interessen in Indien zu respektieren.

1930: In Berlin wird der Film "Der Sohn der weißen Berge" mit Luis Trenker uraufgeführt.

1945: Die ersten Salzburger Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg werden eröffnet.

1945: In Berlin übernehmen französische Truppen ihren Besatzungssektor (Wedding und Reinickendorf).

1960: Auf Kap Canaveral wird Echo-1, der erste amerikanische Nachrichtensatellit in Ballonform, gestartet.

1970: Der westdeutsche Bundeskanzler Willy Brandt und der sowjetische Ministerpräsident Alexej Kossygin unterzeichnen im Kreml den deutsch-sowjetischen Vertrag über Gewaltverzicht und Zusammenarbeit (Moskauer Vertrag).

1985: Beim Absturz einer japanischen Boeing-747 westlich von Tokio kommen 520 der 524 Insassen ums Leben.

2000: Während einer Übungsfahrt sinkt das russische Atom-U-Boot "Kursk" mit 118 Mannan Bord auf den Grund der Barentssee. Es gibt keine Überlebenden.

2000: Die österreichische Tageszeitung "täglich Alles" stellt die Papierausgabe ein und geht online.



Geburtstage: Karl Paryla, öst. Schauspieler/Regisseur (1905-1996); Gustav "Guzzi" Lantschner, dt. Schauspieler, Dokumentarfilmer und ehem. öst. Skirennläufer; 1932 erster österreichischer Weltmeister in der Geschichte des alpinen Skisports (1910-2011); Heinrich Sutermeister, schweiz. Komponist (1910-1995); Peter Weck, öst. Schausp./Theaterdirektor (1930); George Soros, US-Banker und Börsenspekulant ungar. Herkunft (1930); Harry Kupfer, dt. Opernregisseur (1935-2019); Karl Mickel, dt. Schriftsteller (1935-2000); Ute Mora, dt. Schauspielerin (1945-2003); Iris Berben, dt. Schauspielerin (1950); Heintje (eig. Hendrik Simons), ndl. Sänger (1955); Laurent Fignon, frz. Radrennfahrer (1960-2010); Casey Affleck, US-amer. Schauspieler (1975); Mario Balotelli, ital. Fußballspieler (1990).

Todestage: Georg Curtius, dt. Philologe (1820-1885); Wilhelm Steinitz, öst.-US-amer. Schachspieler (1836-1900); Thomas Mann, dt. Schriftsteller; Nobelpreis 1929 (1875-1955); James B. Sumner, US-amer. Chemiker; Nobelpreis 1946 (1887-1955); Marcel Mihalovici, frz. Komponist (1898-1985); Loretta Young, US-Schauspielerin (1912/13-2000); Manfred Winkelhock, dt. Automobilrennfahrer (1951-1985).

Namenstage: Hilaria, Digna, Radegunde, Pontian, Eusebius, Hippolyt, Kassian, Klara, Andreas, Innozenz, Jakob.

Quelle: SN