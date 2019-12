Unter Donnerstag, 12. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1574: In Konstantinopel stirbt der türkische Sultan Selim II., der Trunkene. Neuer Herrscher wird Murad III.

1924: Der Schilling wird als neue Währung in Österreich eingeführt (mit Wirkung ab 1. Jänner 1925), er löst die noch aus der Monarchie stammende Österreichische Krone ab.

1929: Die letzten britischen Truppen räumen die von ihnen besetzten Teile der 3. Rheinlandzone.

1954: Das Westschweizer Fernsehen nimmt den Betrieb auf.

1969: Griechenland tritt unter dem diktatorischen Regime von Georgios Papadopoulos aus dem Europarat aus.

1974: Die UNO-Vollversammlung verabschiedet eine "Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten".

1979: In Brüssel wird der NATO-Doppelbeschluss verabschiedet: Westliche Nachrüstung mit 108 Pershing-II-Raketen und 464 Marschflugkörpern, die bei Scheitern der amerikanisch-sowjetischen Abrüstungsgespräche 1983 in Europa stationiert werden sollen.

1989: Die britische Regierung beginnt trotz internationaler Proteste damit, Tausende Flüchtlinge aus Vietnam zwangsweise von Hongkong in ihr Heimatland zurückzubringen.

1989: Der österreichische Nationalrat beschließt das Familienpaket mit wahlweisem einjährigen Karenzurlaub für Mann und Frau sowie das neue Ladenöffnungsgesetz.

1994: Die gute Nachricht steht in der "Times of India": Der Taj Mahal bekommt einen künstlichen Vollmond - romantische Faszination ist künftig unabhängig vom Wetter garantiert.

2009: Der 22. Europäische Filmpreis geht an "Das weiße Band" von Michael Haneke.



Geburtstage: Ernesto de Fiori, ital. Bildhauer (1884-1945); Fritz Muliar, öst. Schauspieler (1919-2009); Hermann Neuberger, DFB-Präsident (1919-1992); Edward Koch, US-Politiker, 1978-89 Bürgermeister von New York (1924-2013); John Osborne, brit. Dramatiker (1929-1994); Miguel de la Madrid, 1982-88 Präs. von Mexiko (1934-2012); Johann Kresnik, öst. Tänzer, Choreograf (1939-2019); Franz Fuchs, öst. "Briefbombenattentäter" (1949-2000).

Todestage: Douglas Fairbanks, US-Schauspieler (1883-1939); Hans Czermak, öst. Mediziner (1913-1989); Joseph Heller, US-Schriftsteller (1923-1999).

Namenstage: Theoderich, Johanna, Franziska, Hartmann, Spiridion, Melchiades, Franko, Amicus, Vizelin.

Quelle: SN