Unter Dienstag, 12. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1806: Die am 13. November 1805 in Wien eingerückten französischen Truppen räumen die Stadt wieder.

1816: In Frankreich beschließt das Parlament eine Generalamnestie für Teilnehmer der Französischen Revolution.

1871: Deutsche Truppen unter Prinz Friedrich Karl schlagen die französische Westarmee unter General Chanzy bei Le Mans.

1871: In Rom wird die erste protestantische Kirche eröffnet.

1916: Entente-Truppen landen auf der griechischen Insel Korfu.

1931: Im Internationalen Psychoanalytischen Verlag Wien erscheinen die "Gesammelten Schriften" von Sigmund Freud in elf Bänden.

1966: Vor einem Gericht in Mailand beginnt der zweite Südtirol-Prozess. Angeklagt sind 58 Südtiroler, Österreicher und Deutsche.

1971: Der Hamburger Frachter "Brandenburg" sinkt im Ärmelkanal vor Dover, 21 Menschen ertrinken.

1991: In mehreren westeuropäischen Hauptstädten demonstrieren Hunderttausende gegen den Golfkrieg.

2006: Bei einer Massenpanik von Pilgern, welche sich zur symbolischen "Steinigung des Teufels" in Mina bei Mekka versammeln, sterben 362 Menschen.

2016: Ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reißt im historischen Zentrum Istanbuls zehn deutsche Touristen mit sich in den Tod. Der 27-jährige Syrer sprengt sich inmitten einer deutschen Reisegruppe in der Umgebung der Hagia Sophia und der Blauen Moschee in die Luft.



Geburtstage: Johann Heinrich Pestalozzi, schweiz. Pädagoge und Sozialreformer (1746-1827); Jakob Michael Reinhold Lenz, dt. Dichter (1751-1792); Jack London, US-Schriftsteller (1876-1916); Ermanno Wolf-Ferrari, dt.-ital. Komponist (1876-1948); Pieter W. Botha, südafrik. Politiker (1916-2006); Morton Feldman, US-Komponist (1926-1987); Émile Lahoud, libanes. Politiker; Staatspräsident 1998-2007 (1936); Antonio Muñoz Molina, span. Schriftsteller (1956).

Todestage: Georg Jellinek, öst. Verfassungsjurist, Völkerrechtsexperte und Jurist (1851-1911); Franz Dinghofer, öst. Politiker (1873-1956); Agatha Christie, engl. Schriftstellerin (1890-1976); Marcel Arland, frz. Schriftsteller (1899-1986); Eduard Haken, tschech. Opernsänger (1910-1996); Vasco Pratolini, ital. Erzähler (1913-1991); William R. Hewlett, amer. Elektroingenieur und Computerpionier (1913-2001); André Kaminski, schweiz. Schriftsteller (1923-1991); Ruth Leuwerik, dt. Schauspielerin (1924-2016).

Namenstage: Ernst, Hilda, Tatiana, Stephana, Reinhold, Xenia, Benedikt, Tanja, Bernhard, Vinzenz.

Quelle: SN