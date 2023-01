12. Jänner 1883: Gründung des Österreichischen Postsparkassenamtes durch den aus Hessen stammenden Georg Coch

Unter Donnerstag, 12. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1848: In Palermo bricht der Aufstand gegen die Herrschaft der Bourbonen in Sizilien aus. Die Revolte richtet sich gegen das Regime des Königs Ferdinand II., genannt "Re Bomba".

1883: Gründung des Österreichischen Postsparkassenamtes durch den aus Hessen stammenden Georg Coch. Österreich hat damit den ersten Postscheckverkehr der Welt.

1918: Die sowjetrussische Regierung erlässt ein Dekret über den Staatsverlag, welches festlegt, dass sämtliche Rechte zum Abdruck der Klassiker der russischen Dichtung in Staatsbesitz übergehen.

1938: In Budapest endet die letzte Konferenz der drei Staaten der "Römischen Protokolle" (Italien, Ungarn und Österreich).

1948: In Frankreich bilden Sozialisten, Christdemokraten (MRP) und Zentrum eine Allianz der sogenannten "Troisième Force" (Dritte Kraft zwischen der Rechten und der extremen Linken) zur gleichzeitigen Abwehr von Gaullisten und Kommunisten.

1968: Am Suezkanal beginnt der israelisch-ägyptische Gefangenenaustausch nach dem Sechs-Tage-Krieg von 1967.

1988: Generalstreik im israelisch besetzten Westjordanland und Gaza-Streifen.

1998: 19 Europarats-Mitglieder unterzeichnen in Paris ein Zusatzprotokoll zur Biomedizin-Konvention, das eine Verpflichtung zum Verbot des Klonens festlegt.

1998: Das "Ernst Krenek Institut" wird eröffnet. Das neue Institut zur Betreuung und Verbreitung des Werks des österreichischen Komponisten, Musikpädagogen und Musikschriftstellers Ernst Krenek soll auch die wissenschaftliche Aufarbeitung des Nachlasses koordinieren.

2003: Beethovens 9. Sinfonie wird von der UNESCO in das "Weltgedächtnis" der Menschheit aufgenommen.

2008: Die oppositionelle Kuomintang-Partei, die für eine Annäherung zu China eintritt, erringt bei der Parlamentswahl in Taiwan einen haushohen Sieg. Die Fortschrittspartei (DPP) von Präsident Chen Shui-bian erleidet die schlimmste Wahlniederlage ihrer Geschichte.

2008: Im englischen Liverpool und im norwegischen Stavanger feiert man den Beginn der Regentschaft der beiden Hafenmetropolen als Kulturhauptstädte Europas 2008.



Geburtstage: Ernst Rüdiger Graf Starhemberg, öst. kais. Feldmarschall (1638-1701); Franz Molnar, ung. Schriftsteller (1878-1952); Hermann Göring, dt. NS-Politiker/"Reichsmarschall" (1893-1946); Jean Delannoy, frz. Filmregisseur ("Maigret" nach Simenon) (1908-2008); Leopold Ludwig, dt. Dirigent (1908-1979); Liliana Cavani, ital. Filmregisseurin (1933); Christiane Amanpour, brit. Journalistin (1958); Heather Mills, brit. Model, Ex-Ehefrau von Ex-Beatle Paul McCartney (1968).

Todestage: Rudolf Huch, dt. Schriftsteller (1862-1943); Carroll L. Wilson, US-Technologe (1910-1983); Leopoldo Galtieri, argent. General (1926-2003); Maurice Gibb, brit.-austral. Musiker (Bee Gees) (1949-2003).

Namenstage: Ernst, Hilda, Tatiana, Stephana, Reinhold, Xenia, Benedikt, Tanja, Bernhard, Vinzenz.