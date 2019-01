Unter Samstag, 12. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1904: In Schweden erhalten unverheiratete Ärztinnen Anspruch auf Anstellung im Gesundheitsdienst. Leitende Positionen bleiben ihnen aber verschlossen. Bei Eheschließung verlieren sie ihren Posten.

1919: In Berlin bricht der am 5. Jänner ausgebrochene Spartakus-Aufstand gegen die deutsche Übergangsregierung des Sozialdemokraten Friedrich Ebert zusammen.

1949: Ägypten und Israel erklären sich bereit, alle Kampfhandlungen für die Dauer der Waffenstillstandsverhandlungen einzustellen.

1954: US-Außenminister John Foster Dulles stellt der Öffentlichkeit die neue, auf dem Einsatz amerikanischer Atomwaffen beruhende Strategie der "massiven Vergeltung" vor.

1964: Revolution auf der Insel Sansibar. Abschaffung des Sultanats und Ausrufung der Volksrepublik durch Scheich Karume, der das Land später mit Tanganyika vereinigt (seither Tansania).

1974: Libyens Revolutionsführer Oberst Gaddafi und der tunesische Präsident Bourguiba vereinbaren eine Fusion ihrer Länder. Bourguiba macht das Abkommen kurz darauf rückgängig.



Geburtstage: Hans Richter, dt. Schauspieler/Regisseur (1919-2008); Helmut Eisendle, öst. Schriftsteller (1939-2003); Joe Frazier, US-Boxer (1944-2011); Brigitte Neumeister, öst. Schauspielerin (1944-2013); Nina Proll, öst. Schauspielerin (1974).

Todestage: Kaiser Maximilian I., röm. Kaiser (1459-1519); Friedrich von Schlegel, dt. Kulturphilosoph (1772-1829); Willy Schneider, dt. Volkssänger (1905-1989); Susanne Wenger, öst. Malerin (1915-2009).

Namenstage: Ernst, Hilda, Tatiana, Stephana, Reinhold, Xenia, Benedikt, Tanja,

Bernhard, Vinzenz.

Anzeige

Quelle: SN