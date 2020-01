Unter Sonntag, 12. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1755: Die Zarin Elisabeth, Tochter von Peter dem Großen, genehmigt die Gründung der Moskauer Universität, die am 26. April eröffnet wird.

1780: Die erste Ausgabe der "Zürcher Zeitung", der heutigen NZZ, kommt heraus.

1945: Aus dem Weichselbrückenkopf Baranow in Westgalizien heraus beginnt die Rote Armee ihre Jänner-Offensive, die deutsche Mittelfront wird durchbrochen.

1945: Die neutrale Türkei stimmt der Öffnung der Dardanellen für bewaffnete Handelsschiffe der Alliierten zu.

1960: Das von österreichischen und deutschen Firmen gebaute Hüttenwerk Rourkela in Indien wird seiner Bestimmung übergeben.

1970: Nach der Flucht General Ojukwus kapituliert Biafra, das einen blutigen Unabhängigkeitskrieg gegen Nigeria mit mehr als zwei Millionen Todesopfern geführt hatte.

1985: Nach dem Tod des Kanakenführers Machoro wird über das französische Überseeterritorium Neukaledonien der Ausnahmezustand verhängt.

1990: Die längste Taxifahrt der Welt geht in Salzburg zu Ende, nachdem sich zwei Tiroler in zehn Tagen von der Mozartstadt zum Nordkap und retour kutschieren ließen. Fahrpreis: 226.000 Schilling.

1990: Nach heftiger Kritik aus Opposition und Bevölkerung lenkt DDR-Ministerpräsident Modrow im Streit um die innere Sicherheit ein. Bis zur Wahl soll es keinen neuen Geheimdienst geben.

1995: Der Handelskonzern Konsum ist in Schwierigkeiten und muss sich von BAWAG-Anteilen trennen. Beginn der Konsum-Krise.

2000: Großbritannien hebt das Homosexuellen-Verbot in den Streitkräften mit sofortiger Wirkung auf.

2005: Das EU-Parlament billigt mit großer Mehrheit die EU-Verfassung.

2010: Haiti wird von einem Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert. Das Epizentrum liegt in der Nähe von Port-au-Prince. Gemessen an der Zahl der Todesopfer (zwischen 250.000 und 300.000) handelt es sich um das schwerste Beben in der Geschichte Nord- und Südamerikas sowie um das weltweit verheerendste Beben des 21. Jahrhunderts.



Geburtstage: Daniele Varè, ital. Schriftsteller (1880-1956); Luise Rainer, dt.-US-amer. Schauspielerin (1910-2014); Matthias Habich, dt. Schauspieler (1940); Oliver Platt, kanad. Schauspieler (1960); Rob Zombie (eig. Robert Cummings), US-amer. Hard'n'Heavy-Rockmusiker (1965).

Todestage: Pierre de Fermat, frz. Mathematiker (1601-1665); Finn Ronne, norweg.-US-amer. Polarforscher (1899-1980).

Namenstage: Ernst, Hilda, Tatiana, Stephana, Reinhold, Xenia, Benedikt, Tanja, Bernhard, Vinzenz.

Quelle: SN