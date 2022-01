Unter Mittwoch, 12. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1522: Paul Speratus hält in einem Gottesdienst im Wiener Stephansdom die erste evangelische Predigt in Österreich.

1682: Zar Fjodor III. hebt die erblichen Ämterprivilegien des russischen Adels auf.

1837: Eine kaiserliche Entschließung befiehlt den Zillertaler Protestanten, die auf ihrem Austritt aus der katholischen Kirche beharren, die Auswanderung. Die 400 Betroffenen, die keine eigene Glaubensgemeinschaft bilden dürfen, wandern nach Südamerika aus. Noch heute existiert eine große Zillertaler Dorfgemeinschaft in den Anden.

1912: Aus den deutschen Reichstagswahlen gehen die Sozialdemokraten mit 35 Prozent Stimmenanteil als stärkste Kraft hervor.

1912: In Den Haag findet, auf Initiative der Vereinigten Staaten, die erste Internationale Opiumkonferenz statt. Es ist dies das erste internationale Abkommen im Krieg gegen Drogen und wird 1919 im Rahmen des Friedensvertrages von Versailles weltweit gültig.

1922: Nach dem Fehlschlag seiner Versöhnungspolitik gegenüber Deutschland tritt der französische Ministerpräsident und spätere Friedensnobelpreisträger Aristide Briand zurück. Der frühere Staatspräsident Raymond Poincaré wird Regierungschef und verlangt von den Deutschen ein striktes Einhalten der Bestimmungen des Versailler Vertrages.

1922: Hitler wird in München wegen Landfriedensbruchs (Versammlungsstörungen) zu drei Monaten Gefängnis verurteilt.

1957: Australien eröffnet seine südlichste Polarstation, die Davis-Station.

1972: Der zwei Tage zuvor in die Hauptstadt Dhaka zurückgekehrte Scheich Mujibur Rahman legt sein Amt als Staatschef von Bangladesch nieder und wird Ministerpräsident.

1992: Wiederwahl von Schelju Schelew zum Staatspräsidenten von Bulgarien.

2012: Der langjährige ORF-Programmintendant Ernst Wolfram Marboe stirbt im Alter von 73 Jahren.



Geburtstage: François Duquesnoy, niederl. Bildhauer (1597-1643); Étienne Lenoir, belg.-frz. Mechaniker, Konstrukteur des ersten Gasmotors (1822-1900); Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjet. Raketenkonstrukteur und Weltraumpionier (1907-1966); Ignatz Bubis, dt. Unternehmer (1927-1999); Leopold Ahlsen, dt. Schriftsteller (1927-2018); Marie Dubois, frz. Schauspielerin (1937-2014); Gunde Svan, schwed. Skilangläufer (1962); Emanuele Pirro, ital. Ex-Autorennfahrer (1962).

Todestage: Ernst Alexander von Peez, öst. Politiker, Finanzwissenschafter und Industrieller dt. Herkunft (1829-1912); Charles Brenton Huggins, brit. Chirurg und Krebsforscher; Nobelpreis 1966 (1901-1997); Henri-Georges Clouzot, frz. Filmregisseur (1907-1977); Cyrus Vance, US-Außenminister unter Jimmy Carter (1917-2002); William Peter Blatty, US-Autor (1928-2017); Ernst Wolfram Marboe, öst. Publizist; ehem. ORF-Programmintendant (1938-2012).

Namenstage: Ernst, Hilda, Tatiana, Stephana, Reinhold, Xenia, Benedikt, Tanja, Bernhard, Vinzenz.