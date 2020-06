Unter Freitag, 12. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1900: Beginn des Boxeraufstands (Yihetuan) in China mit der achtwöchigen Belagerung der europäischen Gesandtschaften in Peking. Die antidynastische Geheimgesellschaft wollte das Reich der Mitte von fremder Bevormundung befreien. (Am 14. August marschiert ein 18.000 Mann starkes europäisches Expeditionskorps in Peking ein).

1915: Österreichisch-ungarische Truppen überschreiten die Staatsgrenze und dringen nach Bessarabien vor.

1920: Die Rote Armee erobert Kiew von den Polen zurück.

1930: Max Schmeling wird in New York durch Disqualifikation des Amerikaners Jack Sharkey in der 4. Runde als erster Europäer Boxweltmeister im Schwergewicht.

1935: Bolivien und Paraguay schließen ein Waffenstillstandsabkommen, das den dreijährigen Krieg um das fruchtbare Chaco-Gebiet beendet.

1945: Ulrich Ilg wird von der französischen Besatzungsbehörde zum Vorsitzenden des Vorarlberger Landesausschusses ernannt.

1975: Der indischen Ministerpräsidentin Indira Ghandi wird wegen unerlaubter Wahlkampfpraktiken für sechs Jahre untersagt, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Sie setzt sich jedoch über die Gerichtsentscheidung hinweg und bleibt Regierungschefin.

1985: In Lissabon und Madrid werden die Verträge über den EG-Beitritt Portugals und Spaniens zum 1. Jänner 1986 unterzeichnet.

1985: Palästinenser entführen auf Zypern ein libanesisches Verkehrsflugzeug, acht Personen fallen zum zweiten Mal in 48 Stunden in die Hände von Luftpiraten.

1990: Der Kongress der Volksdeputierten der Russischen Föderation proklamiert mit großer Mehrheit die Souveränität der Kernrepublik der Sowjetunion.

2000: In Washington werden die Verhandlungen Deutschlands zur Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter abgeschlossen.



Geburtstage: Alexander Ritter von Schoeller, öst. Großindustrieller/Bankier (1805-1886); Anton Pirchegger, öst. Politiker (1885-1949); Egon Schiele, öst. Maler/Zeichner (1890-1918); Paul Zsolnay, öst. Verleger (1895-1961); David Rockefeller, US-Bankier (1915-2017); David "Dave" Berg, US-Cartoon- und Comiczeichner (1920-2002); Otto Schenk, öst. Schauspieler/Regisseur (1930); Christoph Meckel, dt. Schriftst./Grafiker (1935-2020); Klaus Eberhartinger, öst. Sänger (EAV), Moderator und Entertainer (1950); Renan Demirkan, dt.-türk. Schauspielerin (1955).

Todestage: Masayoshi Ōhira, jap. Politiker (1910-1980); Arturo Benedetti Michelangeli, ital. Pianist (1920-1995).

Namenstage: Leo, Alice, Odulf, Johannes, Basilides, Gerbald, Eskil, Guido, Marinus, Isaak.

Quelle: SN