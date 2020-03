Unter Donnerstag, 12. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1365: 17 Jahre nach der Gründung der Universität Prag durch Kaiser Karl IV. gründet Herzog Rudolf IV. von Habsburg die Universität Wien.

1860: In Volksabstimmungen am 11./12. März entscheiden sich das Großherzogtum Toskana und die Herzogtümer Parma und Modena für den Anschluss an das Königreich Sardinien-Piemont.

1930: Mahatma Gandhi beginnt in Indien seinen Feldzug zivilen Ungehorsams gegen Großbritannien.

1940: Im Friedensvertrag von Moskau tritt Finnland die Karelische Landenge und Teile von Ostkarelien an die Sowjetunion ab.

1945: Der schwerste Fliegerangriff auf Wien - Katastrophale bis totale Schäden an Oper, dem Kunsthistorischen Museum, dem Burgtheater, dem Heinrichshof, in der Kärntnerstraße und im Kaiviertel.

1945: An der Westfront erweitern die Amerikaner ihren Brückenstützpunkt bei Remagen.

1945: An der pommerschen Bucht erobern Sowjettruppen Dievenow, in der Danziger Bucht Putzig.

1945: Im Zuchthaus Brandenburg wird der ehemalige Befehlshaber des Ersatzheeres, Generaloberst Erich Fromm, wegen Beteiligung an der Verschwörung vom 20. Juli erschossen.

1950: In Belgien spricht sich eine knappe Mehrheit der Bevölkerung in einem Referendum für die Rückkehr König Leopolds III. aus.

1985: In Genf beginnt ein neuer Rüstungskontrolldialog zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.

1995: "Nicht schuldig" bekennt sich Wilhelm Papst (70) am ersten Tag seines Prozesses in Klagenfurt wegen Verdachts des schweren Betrugs und der falschen Zeugenaussage. Im Juni wird der ehemalige Betreiber des Zellstoffwerks Villach-Magdalen in erster Instanz zu einer unbedingten Haftstrafe von acht Jahren verurteilt.

2000: Papst Johannes Paul II. legt ein Schuldbekenntnis für die Verfehlungen und Sünden der Kirche ab.

2000: Bei den Parlamentswahlen in Spanien gewinnt die konservative Volkspartei von Premier José María Aznar wieder die absolute Mehrheit.

2010: Die elektronische Fußfessel für Häftlinge soll bis zum Sommer in Österreich eingeführt werden. "Für den Strafvollzug hat eine neue Ära begonnen", meint Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (V). Die elektronische Überwachung könnte für etwa 300 bis 500 Insassen infrage kommen. Am 15. September ist es soweit: In Salzburg wird der erste Häftling mit einer Fußfessel ausgestattet und darf das Gefängnis verlassen.

2010: Acht Monate bedingt: So lautet das Urteil für einen Polizisten, der in der Nacht auf den 5. August 2009 in einem Kremser Supermarkt einen 14-jährigen Einbrecher erschossen hat. Der 43-Jährige wird im Landesgericht Korneuburg wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen schuldig erkannt.



Geburtstage: Josef Redtenbacher, öst. Chemiker (1810-1870); Alberto Burri, ital. Künstler (1915-1995); Hans Hammerschmid, öst. Komponist (1930); Al Jarreau, US-Jazzsänger (1940).

Todestage: Rudolf von Alt, öst. Maler (1812-1905); Sun Yat-sen (Sun Zhongshan), chin. Staatsmann (1866-1925); Eugene Ormandy, US-Dirigent (1889-1985); Theodor Plivier, dt. Schriftsteller (1892-1955); Philippe Soupault, frz. Schriftsteller (1897-1990); Charlie ("Bird") Parker, US-Jazzmusiker (1920-1955); Terry Pratchett, brit. Fantasy-Autor (1948-2015).

Namenstage: Beatrix, Almut, Engelhard, Maximilian, Gregor, Fina, Walter, Innozenz, Serafin, Simeon.

Quelle: SN