Unter Samstag, 12. März, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1857: Uraufführung der Oper "Simone Boccanegra" von Giuseppe Verdi in Venedig.

1912: In Libyen leisten Angehörige des Senussi-Ordens den italienischen Invasoren erbitterten Widerstand. Diese kontrollieren effektiv nur die Küstenregionen.

1917: Ausbruch der ersten (bürgerlichen) Revolution in Russland: Zar Nikolaus II. wird entmachtet, eine provisorische Regierung unter dem Fürsten Georgi Lwow wird installiert. Der militärische Widerstand Russlands im Ersten Weltkrieg erlahmt.

1932: Anarchistische Aufstände in Katalonien.

1947: US-Präsident Harry S. Truman verkündet vor dem Kongress die nach ihm benannte Truman-Doktrin: Hilfe der USA für "die in ihrer Freiheit bedrohten" und nichtkommunistischen Völker.

1957: In Österreich wird die Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen gebildet.

1982: Wegen verschärfter Ost-West-Spannungen wird die Madrider KSZE-Folgekonferenz auf November vertagt.

1992: Der Inselstaat Mauritius im Südwesten des Indischen Ozeans, seit 1968 unabhängig, wird Republik und verbleibt im Commonwealth.

2002: Der UNO-Sicherheitsrat bekräftigt mit der Resolution 1397 das Recht des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat: "Zwei Staaten, Israel und Palästina, sollten Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen koexistieren".

2002: 20 Palästinenser werden bei einem israelischen Armeeangriff auf das Flüchtlingslager Jabaliya getötet. Zehn weitere kommen bei Gefechten in anderen Teilen des Gazastreifens ums Leben.



Geburtstage: Paul Gerhardt, dt. ev. Kirchenliederdichter (1607-1676); Sir Richard Steele, engl. Schriftsteller (1672-1729); Jack Kerouac, US-Schriftsteller (1922-1969); Raúl Alfonsín, argent. Politiker (1927-2009); Andrew Young, US-Bürgerrechtskämpfer (1932); Walter Puchner, öst. Theaterwissenschafter (1947); Darryl Strawberry, ehem. US-Baseballspieler (1962).

Todestage: Cesare Borgia, ital. Renaissancefürst (um 1474/75-1507); Charles-Marie Widor, frz. Musiker/Komp. (1845-1937); Robert Bosch, dt. Industrieller (1861-1942); Sir William Henry Bragg, brit. Physiker; Nobelpreis 1915 (1862-1942); Winston Churchill, US-Schriftsteller (1871-1947); Ivar Kreuger, schwed. Industrieller (1880-1932).

Namenstage: Beatrix, Almut, Engelhard, Maximilian, Gregor, Fina, Walter, Innozenz, Serafin, Simeon.