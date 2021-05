Unter Mittwoch, 12. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1641: Unter dem tosenden Beifall des Pöbels wird der frühere Statthalter in Irland, Thomas Wentworth, Earl of Strafford, in London hingerichtet.

1821: In Laibach ruft der Monarchenkongress der Heiligen Allianz auf Initiative Metternichs Österreich zur Intervention in Neapel und Piemont-Sardinien auf.

1881: Frankreich zwingt dem Bey von Tunis, Sidi Sadok, im Bardo-Vertrag ein Protektoratsverhältnis auf.

1916: Der chinesische Marschall und amtierende Präsident Yuan Shikai lässt sich zum Kaiser ausrufen. Die Wiederherstellung der (1911/12 abgeschafften) Monarchie zu seinen Gunsten scheitert jedoch. Yuan stirbt am 6. Juni.

1926: Nach dem heute angezweifelten Flug der US-Offiziere Byrd und Bennett (9. Mai) überfliegt der norwegische Polarforscher Roald Amundsen zusammen mit dem italienischen General Umberto Nobile im Luftschiff "Norge" den Nordpol.

1926: Blutiger Militärputsch in Polen: Marschall Józef Piłsudski stürzt den demokratisch gewählten Präsidenten Stanisław Wojciechowski und errichtet ein autoritäres System. Über 900 Menschen kommen bei dem Staatsstreich ums Leben.

1931: In Berlin wird der NSDAP-Gauleiter und spätere deutsche "Reichspropagandaminister" Joseph Goebbels wegen Beleidigung eines jüdischen Hochschullehrers zu einer Geldstrafe verurteilt.

1941: Der deutsche Ingenieur Konrad Zuse stellt in Berlin den "Z 3", den ersten funktionsfähigen, programmgesteuerten, elektromechanischen Digitalrechner der Welt, fertig.

1971: In Cannes erhält der Schauspieler Charlie Chaplin das Kommandeurskreuz der französischen Ehrenlegion.

1991: In der UdSSR werden die letzten Mittelstreckenraketen vernichtet. Damit ist das 1987 mit den USA unterzeichnete Abkommen erfüllt.

1991: Bei den ersten Mehrparteienwahlen in Nepal seit 32 Jahren siegt die gemäßigte Kongresspartei.

1996: Lega-Nord-Chef Umberto Bossi proklamiert in Norditalien eine "Regierung Padaniens".

1996: Patrick Swayze bekommt von einem US-Magazin den "besten Hintern" zugesprochen.

2006: Der ehemalige Libro-Generaldirektor Andre Rettberg wird im Landesgericht Wiener Neustadt wegen versuchter betrügerischer Krida zu drei Jahren Haft verurteilt, davon acht Monate unbedingt.



Geburtstage: Gustav I., König von Schweden (1496-1560); Joseph Beuys, dt. Maler, Graphiker und Objektkünstler (1921-1986); Edvard Mirzoyan, armen. Komponist (1921-2012); Frank Stella, US-Maler (1936); Klaus Doldinger, dt. Jazzmusiker (1936); Guillermo Endara Galimany, panam. Politiker (1936-2009); Daniel Libeskind, poln.-US-Architekt (1946); Gunnar Larsson, ehem. schwed. Schwimmer (1951); Stephen Baldwin, US-Schauspieler (1966); Bebel Gilerto, brasil. Sängerin (1966); Rami Malek, US-Schauspieler (1981).

Todestage: Johann Peter Uz, dt. Dichter (1720-1796); Christian Friedrich Tieck, dt. Bildhauer (1776-1851); Daniel Auber, frz. Komponist (nach anderen Angaben 13. 5.) (1782-1871); Emilia Pardo Bazán, span. Dichterin (1851-1921); Elisabeth Bergner, öst.-brit. Schauspielerin (1897-1986); Jacques Lowe, US-Fotograf dt. Hrkft. (1930-2001); Günter Flessner, dt. Politiker (1930-2016); Margit Schramm, dt. Sopranistin (1935-1996).

Namenstage: Pankraz, Nereus, Achilles, Irmhilde, Modoald, Joana, Philipp, Martin.