Unter Donnerstag, 12. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1035: Mit dem Tod von König Knut dem Großen aus der Jelling-Dynastie zerfällt das von ihm 1028 errichtete Nordsee-Großreich aus Dänemark, Norwegen und England.

1900: Die von mehr als fünfzig Millionen Menschen besuchte Pariser Weltausstellung schließt ihre Pforten.

1920: Die vormals österreichisch-ungarische Hafenstadt Fiume (Rijeka) wird zum Freistaat erklärt. (1924 kommt sie zu Italien).

1970: Ein Zyklon mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h und meterhohen Flutwellen trifft Bangladesch (damals Ostpakistan) und verursacht 300.000 Tote.

1980: Scharfe Gegensätze zwischen Ost und West kennzeichnen den Beginn der zweiten KSZE-Folgekonferenz in Madrid.

1980: Die amerikanische Raumsonde Voyager 1 fliegt am Saturn vorbei und liefert viele Fotos von Saturn, seinen Ringen und Monden.

1985: Das Volksbegehren gegen Abfangjäger wird von rund 120.000 Österreichern unterschrieben.

1990: Unter der Herrschaftsdevise "Heisei" (Vollendung des Friedens) besteigt Japans Kaiser Akihito als 125. Tennōzusammen mit Kaiserin Michiko den Chrysanthemen-Thron. Sein Vater Hirohito war 1989 verstorben.

1995: Erste freie Parlamentswahlen in Aserbaidschan.

2000: Im Streit um die Neuauszählung der Stimmen bei der US-Präsidentenwahl schalten Demokraten und Republikaner die Gerichte ein.



Geburtstage: Gerhard von Scharnhorst, preuß. Heeresreformer (1755-1813); Auguste Rodin, frz. Bildhauer (1840-1917); Michail Iwanowitsch Tschigorin, russ. Schachspieler (1850-1908); Willi Schuh, schwz. Musikwiss. (1900-1986); Kurt Hoffmann, dt. Filmregisseur (1910-2001); Roland Barthes, frz. Philosoph (1915-1980); Michael Langdon, brit. Opernsänger (1920-1991); Neil Young, kanad. Rockmusiker (1945); Charles Millon, frz. Politiker (1945); Tonya Harding, US-Eiskunstläuferin (1970); Dario Šimić, kroat. Fußballspieler (1975).

Todestage: Knut der Große, König von Dänemark (995-1035); Percy Ernst Schramm, dt. Historiker (1894-1970); Leah Rabin, Witwe v. Israels ermordetem Premier Yitzhak Rabin (1928-2000); Andrej Amalrik, sowj. Schriftst. (1939-1980).

Namenstage: Emil, Kunibert, Josaphat, Diego, Kuno, Jonas, Arsacius, Levin, Christian, Martin, Benedikt, Isaak.

Quelle: SN