Unter Samstag, 12. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1854: Die Erste Kammer des preußischen Parlaments, deren Mitglieder ursprünglich gewählt werden sollten, wird durch Beschluss von König Friedrich Wilhelm IV. in ein Herrenhaus (mit erblichen oder auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern) umgewandelt.

1914: Deutsche Truppen erobern die nordfranzösische Stadt Lille.

1924: Gustav Mahlers 10. Sinfonie - vollendet von Ernst Krenek und Alban Berg - wird uraufgeführt (Dirigent: Franz Schalk).

1924: Der Zeppelin LZ 126 startet zur ersten Atlantik-Überquerung eines Luftschiffs. Landung nach 81 Stunden und 17 Minuten in Lakehurst (New York) in Anwesenheit von US-Präsident Calvin Coolidge.

1934: Die Steyr-Werke fusionieren sich mit der Austro-Daimler-Puchwerke AG zur "Steyr-Daimler-Puch AG".

1939: Aus Österreich und dem "Reichsprotektorat Böhmen und Mähren" werden die ersten Juden von den nazideutschen Behörden nach Polen deportiert.

1939: Hitler unterzeichnet den Erlass zur Errichtung des "Generalgouvernements für die besetzten polnischen Gebiete". Hans Frank wird Generalgouverneur.

1944: Vorrückende US-Truppen erreichen den Stadtrand von Aachen.

1944: In Griechenland sprengen die abziehenden deutschen Truppen die Hafenanlagen von Piräus.

1949: Otto Grotewohl, dessen Sozialdemokratische Partei in der sowjetischen Besatzungszone mit den Kommunisten zur SED zusammengeschlossen wurde, wird erster Ministerpräsident der Deutschen Demokratischen Republik.

1964: Das erste Volksbegehren in der Geschichte Österreichs ist abgeschlossen: 830.000 Bürger unterstützen die Forderung, Radio und Fernsehen dem Parteienproporz zu entziehen.

1964: Die mit drei Kosmonauten besetzte sowjetische Raumkapsel "Woschod 1" startet zu einem Flug ins All.

1969: Bundespräsident Jonas und Jugoslawiens Staatschef Marschall Tito eröffnen die Grenzbrücke bei Bad Radkersburg zwischen der Steiermark und Slowenien.

1984: Ein IRA-Bombenanschlag auf das Hotel in Brighton, in dem während des Parteitags der britischen Konservativen auch Premierministerin Thatcher wohnt, fordert vier Todesopfer und 32 Verletzte.

1999: Die UNO erklärt einen in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo geborenen Buben symbolisch zum sechsmilliardsten Erdenbürger.

1999: Nach den Nationalratswahlen, bei denen sie weniger Stimmen erhalten hat als SPÖ und FPÖ, stellt die ÖVP unter Wolfgang Schüssel - wie im Wahlkampf für diesen Fall angekündigt - die Weichen in die Opposition.

1999: Unblutiger Militärputsch in Pakistan: Generalstabschef Pervez Musharraf stürzt die demokratisch gewählte Regierung des Ministerpräsidenten Nawaz Sharif, der festgenommen wird.

2004: Der Islamistenführer und selbst ernannte "Kalif von Köln", Metin Kaplan, wird von Deutschland in die Türkei abgeschoben.

2004: Die Regierung beschließt ihr Konzept für die Pensionsharmonisierung im Ministerrat.

2009: Der Wirtschaftsnobelpreis geht erstmals an eine Frau: Die US-Amerikanerin Elinor Ostrom erhält die Auszeichnung zusammen mit ihrem Landsmann Oliver Williamson.



Geburtstage: Margarethe Gousanthier (gen. "Frau Buchela"), dt. Astrologin u. Zukunftsdeuterin (1899-1986); Giovanni Malagodi, ital. Politiker (1904-1991); Franz Baermann Steiner, tschech.-brit. Lyriker (1909-1952); Will Berthold (Pseud. Stefan Amberg), dt. Schriftsteller (1924-2000); Alfred Lehr, öst. Kommunikationswiss. (1924-2011); Josef Frühwirth, öst. Nationalökonom (1929-2007); Richard A. Meier, US-Architekt (1934).

Todestage: Josef Scheu, öst. Komponist (1841-1904); Anatole France (eigtl. Jacques Anatole Thibault), frz. Schriftsteller (Literaturnobelpreis 1921) (1844-1924); Oskar Baumann, österr. Ethnologe u. Afrikaforscher (1864-1899); Oskar Jellinek, öst. Schriftsteller (1886-1949); Arnolt Bronnen, öst. Schriftsteller (1895-1959); Serge Poliakoff, franz. Maler und Grafiker russ. Herkunft (1900-1969); Felix Hurdes, öst. Politiker (ÖVP), Nationalratspräs. 1953-59 (1901-1974); Stella Kadmon, öst. Schausp., Kabarettistin u. Theaterleiterin (1902-1989); Sonja Henie, norweg. Eiskunstläuferin und Schauspielerin (1912-1969); Frank "VdB" Vandenbroucke, belg. Radprofi (1974-2009).

Namenstage: Maximilian, Edwin, Seraphin, Horst, Wilfried, Pilar, Gottfried, Bruno, Jakob.



Quelle: SN