12. September 2017: Die Republik Österreich bringt eine Bundesanleihe mit 100-jähriger Laufzeit auf den Markt. Sie ist das erste Papier in der Eurozone mit einer so langen Laufzeit

Unter Montag, 12. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1572: Gründung des "Spanischen Reitstalls", Vorläufer der Hofreitschule, unter Kaiser Maximilian II. in Wien.

1917: Österreichisch-ungarische Truppen wehren einen gemeinsamen russisch-rumänischen Angriff östlich von Osna ab.

1922: Der Finne Paavo Nurmi verbessert in Stockholm auf der 5.000-Meter-Strecke mit 14 Minuten und 35 Sekunden den seit zehn Jahren bestehenden Weltrekord.

1937: In Nürnberg findet der NSDAP-"Parteitag der Arbeit" statt.

1942: Der britische Truppentransporter "Laconia" mit über 1.800 italienischen Kriegsgefangenen an Bord wird von einem deutschen U-Boot im Mittelatlantik versenkt.

1947: Der erste österreichische Heimkehrertransport aus der Sowjetunion trifft in Wiener Neustadt ein.

1947: In der Tschechoslowakei vereinbaren Kommunisten und Sozialdemokraten die Bildung einer Aktionsgemeinschaft im Rahmen der "Nationalen Front" mit dem Ziel, "die Pläne der Reaktion zu vereiteln".

1952: Vor dem Verbot durch das deutsche Bundesverfassungsgericht beschließt die neonazistische "Sozialistische Reichspartei" ihre Selbstauflösung.

1972: Bundespräsident Franz Jonas reist zu zweitägigen Gesprächen mit Jugoslawiens Staatschef Marschall Josip Broz Tito nach Belgrad.

1987: Das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" meldet einen Tag vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, CDU-Ministerpräsident Uwe Barschel habe einen Auftrag zur Bespitzelung des SPD-Spitzenkandidaten Björn Engholm erteilt.

1992: In Peru wird der Führer der maoistischen terroristischen Untergrundorganisation "Leuchtender Pfad" (Sendero Luminoso), Abimael Guzmán, verhaftet.

1997: Nach zehnmonatigem Flug über fast 700 Millionen km tritt die US-Raumsonde "Global Surveyor" in eine Mars-Umlaufbahn ein.

2002: US-Präsident George W. Bush erklärt, dass die USA das irakische Regime notfalls im Alleingang in die Knie zwingen wollen, falls die Vereinten Nationen nicht handeln.

2007: In Zusammenhang mit einem im März veröffentlichten Drohvideo gegen Österreich werden in Wien drei mutmaßliche Islamisten festgenommen. In der im März im Internet veröffentlichten "Botschaft" wurden Österreich und Deutschland zum Abzug ihrer Soldaten aus Afghanistan aufgefordert.

2017: Die Republik Österreich bringt eine Bundesanleihe mit 100-jähriger Laufzeit auf den Markt. Sie läuft bis zum 20. September 2117. Es ist das erste Papier in der Eurozone mit einer so langen Laufzeit.



Geburtstage: Herbert Henry Asquith, Earl of Oxford, brit. Staatsmann (1852-1928); Auguste Lazar, öst.-dt. Schriftstellerin (1887-1970); Irène Joliot-Curie, frz. Atomphysikerin und Chemikerin; Nobelpreis 1935 (1897-1956); Juscelino Kubitschek de Oliveira, bras. Politiker, Präsident 1956-61 (1902-1976); Josefine "Joe" Lederer, öst. Schriftstellerin (1907-1987); Han Suyin (eigtl. Elizabeth Comber), chin.-brit. Schriftstellerin (1917-2012); Giselbert Hoke, öst. Maler und Graphiker (1927-2015); Henri Lopès, kongoles. Schriftsteller und Politiker (1937); Gus Backus (eigtl. Donald Edgar B.), US-Sänger (1937-2019); Hans Zimmer, dt.-brit. Komponist (1957); Rachel Ward, brit. Schauspielerin (1957); Dino Merlin, (eigtl. Edin Dervišhalidović) bosn. Sänger und Produzent (1962); Johannes Strolz, öst. Skirennläufer (1992).

Todestage: Julius Rietz, dt. Komponist (1812-1877); Franz Grothe, dt. Komponist (1908-1982); Heiner Geißler, dt. Politiker (1930-2017); Anthony Perkins, US-Filmschauspieler (1932-1992); Konrad Oberhuber, öst. Kunsthistoriker und langjähriger Direktor der Albertina (1935-2007).

Namenstage: Guido, Eberhard, Syrus, Witold, Gerfrid, Degenhard, Marika, Marion, Mascha, Maria.