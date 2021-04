Unter Dienstag, 13. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1111: König Heinrich V. wird von Papst Paschalis II., den er hatte gefangen nehmen lassen, zum Kaiser gekrönt.

1741: Gründung der ersten Kriegsakademie der Welt, der "Royal Military Academy" in Woolwich bei London.

1841: Eröffnung des ersten Dresdner Königlichen Hoftheaters, erbaut von Gottfried Semper, mit Goethes Schauspiel "Torquato Tasso".

1891: Als erstes Kriegsschiff wird das chilenische Schlachtschiff "Blanco Encalada" durch einen Torpedotreffer versenkt.

1941: Die Sowjetunion und Japan unterzeichnen in Moskau einen Nichtangriffspakt.

1941: Deutsche Truppen besetzen Belgrad.

1956: Das Gebäude der Wiener Börse wird durch einen Großbrand schwer beschädigt.

1961: In Venedig findet die Uraufführung von Luigi Nonos Oper "Intolleranza" statt.

1986: Als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche besucht Papst Johannes Paul II. ein jüdisches Gotteshaus, die Hauptsynagoge von Rom.

2006: Die Fusionsgewerkschaften von Eisenbahnern, Tourismus und Handel-Transport-Verkehr präsentieren ihren neuen Namen "vida" - das Leben.

2011: ÖVP-Chef Josef Pröll zieht sich nach seinem Lungeninfarkt aus der Politik zurück und übernimmt einige Wochen später die Leitung des zu Raiffeisen gehörenden Mischkonzerns Leipnik-Lundenburger.

2011: Im Zuge der Ermittlungen wegen Korruption und Amtsmissbrauchs werden der frühere ägyptische Staatspräsident Mohammed Hosni Mubarak und seine beiden Söhne in Untersuchungshaft genommen. Am 3. August beginnt der Prozess, am 2. Juni 2012 soll das Urteil verkündet werden.



Geburtstage: Enrique González Martínez, mexikan. Dichter (1871-1952); Samuel Beckett, irischer Erzähler und Dramatiker, Nobelpreis 1969 (1906-1989); Bud Freeman, US-Jazzmusiker (1906-1991); Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, schweiz. Großindustrieller/Mäzen dt.-ungar. Hrkft. (1921-2002); Hilli Reschl, öst. Schauspielerin (1926-2018); Samuel Stanley Epstein, brit. Mediziner (1926-2018); Manfred Purzer, dt. Autor und Regisseur (1931); Michael S. Brown, US-Genetiker; Nobelpreis 1985 (1941); Margaret Price, brit. Sopranistin (1941-2011); Al Green, US-Sänger (1946); Jonathan Brandis, US-Schauspieler (1976-2003).

Todestage: Ferdinand Kauer, öst. Komponist/Dirigent (1751-1831); Emil Nolde, dt. Maler (1867-1956); Carlo Carrà, ital. Maler und Kunstschriftsteller (1881-1966); Felix Graf Luckner, dt. Seeoffizier und Schriftsteller (1881-1966); Georges Duhamel, frz. Schriftsteller (1884-1966); Juhan Smuul, estnischer Dichter (1922-1971).

Namenstage: Martin, Ida, Hermenegild, Justinus, Paternus, Paulus, Carpus.