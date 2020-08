Unter Donnerstag, 13. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1630: Kaiser Ferdinand II. unterrichtet auf dem Regensburger Reichstag die Kurfürsten von seiner Absicht, den Generalissimus Albrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland, zu entlassen.

1860: In Kotor (Cattaro) wird der regierende Fürst von Montenegro, Danilo I. Petrović-Njegos, von einem von ihm verbannten Landsmann ermordet. Den Thron besteigt sein Neffe Nikola (Nikita), unter dem das Land 1878 vollständig souverän und 1910 Königreich wird.

1905: In Norwegen wird die Entscheidung des Stortings (Parlaments) vom 17. Juni, die Union mit Schweden zu lösen, durch eine Volksabstimmung bestätigt.

1915: Beginn der italienischen Offensive bei Flitsch-Tolmein gegen Österreich-Ungarn.

1925: Eröffnung des Salzburger Kleinen Festspielhauses mit Hugo von Hofmannsthals "Das Salzburger Große Welttheater".

1925: Spitzbergen und die Bäreninsel kommen unter norwegische Oberhoheit.

1930: Ernst Jüngers Buch "Das Antlitz des Weltkriegs" erscheint.

1935: Ein Staudammbruch bei Orada nördlich von Genua führt zu einer Überschwemmungskatastrophe mit mehreren hundert Toten.

1940: Die deutsche Luftwaffe beginnt mit dem "Adlertag" den verschärften Luftkrieg gegen Großbritannien.

1945: Im Prozess gegen den Chef des Vichy-Regimes, Marschall Philippe Pétain, dem Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht zur Last gelegt wird, beantragt die Anklage in Paris die Todesstrafe.

1960: Das französische Territorium Oubangui-Chari wird als Zentralafrikanische Republik unabhängig, David Dacko erster Staatspräsident.

1985: In einem RAF-Bekennerbrief steckt der Ausweis eines am 8. Augusz in Wiesbaden erschossenen US-Soldaten, damit wird ein Zusammenhang mit dem Anschlag auf die US Airbase am 8. August deutlich.

1990: Politiker aus beiden Teilen Berlins legen erstmals gemeinsam Kränze an der Berliner Mauer nieder, um der Mauer-Opfer zu gedenken.

1990: Österreich schließt sich den UNO-Sanktionen gegen den Irak an.

1995: Islamistische Untergrundkämpfer im indischen Unionsstaat Jammu und Kaschmir enthaupten eine ihrer fünf Geiseln, einen jungen Norweger.



Geburtstage: Eric Martin, schwz. Mediziner, Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) (1900-1980); Heinz Faßmann, öst. Wissenschaftler/Politiker; Bildungs- und Wissenschaftsminister 2018-2019 und seit 2020 (1955); Alan Shearer, brit. Fußballer (1970).

Todestage: Ignaz Philip Semmelweis, öst.-ung. Gynäkologe (1818-1865); Florence Nightingale, brit. Krankenschwester (1820-1910); Andreas Reischek, öst. Völkerkundler, Rundfunkpionier und Journalist (1892-1965); Hayato Ikeda, jap. Politiker (1899-1965); John W. Marriott, US-amer. Geschäftsmann; Gründer von Marriott International (1900-1985); Felix Klee, schweiz. Kunsthistoriker (1907-1990); Mickey Mantle, US-amer. Baseballspieler (1931-1995).

Namenstage: Kassian, Gertrud, Radegund, Pontianus, Hippolyt, Marco, Wigbert, Innozenz, Landulf, Maximus C.

