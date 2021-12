Unter Montag, 13. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1856: Das Königreich Preußen bricht wegen des Neuenburger Konflikts die diplomatischen Beziehungen zur Schweiz ab. Der Kanton hatte die preußischen Hoheitsrechte aufgehoben und einen Staatsstreich der Royalisten unter der Führung des Grafen Friedrich Pourtalès niedergeschlagen. Der König von Preußen behielt aber den Titel "Fürst von Neuenburg".

1916: Schlimmster Tag einer Serie von Lawinenabgängen an der Dolomitenfront, die als größte Lawinenkatastrophe aller Zeiten bezeichnet wird. Nach Hochrechnungen starben in zwei Wochen fast 10.000 österreichische und italienische Soldaten.

1941: In Riga finden unter der Nazi-Okkupation Massenhinrichtungen deutscher Juden statt ("Rigaer Blutsonntag)".

1966: US-Flugzeuge bombardieren im Vietnamkrieg erstmals Ziele in der nordvietnamesischen Hauptstadt Hanoi.

1981: Polens Partei- und Regierungschef General Wojciech Jaruzelski übernimmt an der Spitze eines Militärrats die gesamte Macht, nachdem über das Land der Ausnahmezustand verhängt wurde. Die unabhängige Gewerkschaft "Solidarność" wird suspendiert.

1986: Fünf bewaffnete Räuber erbeuten bei einem Überfall auf das Bahnhofspostamt von Palermo in Sizilien umgerechnet mehr als 90 Millionen Schilling.

1991: Nach vier Jahrzehnten des Kalten Krieges unterzeichnen der südkoreanische Ministerpräsident Chung Won Shik und sein nordkoreanischer Amtskollege Yon Hyong Muk in Seoul einen Nichtangriffsvertrag.

1996: Der österreichische Grafiker Robert Kalina gewinnt den Designwettbewerb für die Euro-Banknotenserie.

2001: Der Neusiedlersee und das historische Stadtzentrum von Wien werden in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen.

2001: Der Verfassungsgerichtshof hebt die Ortstafelregelung im Volksgruppengesetz auf. Die Richter lehnen die 25 Prozent-Quote für zweisprachige Ortstafeln ab.

2006: Ex-BAWAG-Chef Helmut Elsner gelingt eine weitere Verzögerung seiner Auslieferung nach Österreich. Weihnachten und Silvester verbringt er in Frankreich statt in Untersuchungshaft in Wien. Das Gericht in Aix-en-Provence hat nun entschieden, den neuen Antrag des französischen Anwalts Elsners auf Aussetzung der Auslieferung aus Gesundheitsgründen erst gar nicht zu behandeln. Der Staatsanwalt hatte die Überstellung des 71-Jährigen ohnedies bereits auf unbestimmte Zeit suspendiert. Angeblich muss sich der ehemalige Spitzenbanker einer Herzoperation unterziehen.

2011: Einen Tag nach der UN-Klimakonferenz in Durban (Weltklimagipfel 28. November - 11. Dezember) steigt Kanada als erster Staat aus dem Kyoto-Protokoll aus.

2011: Bei einem Amoklauf in Lüttich schießt ein mehrmals vorbestrafter 33-jähriger Mann wahllos auf Passanten. Sechs Menschen kommen in Folge ums Leben, mindestens 120 werden verletzt. Der Schütze, der unmittelbar vor seiner Tat auch noch eine Frau bei seiner Wohnung ermordete, begeht Selbstmord.

2016: Im Fall des Missbrauchs eines Buben im Theresienbad in Wien-Meidling wird ein 21-Jähriger erneut der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Der Prozess gegen den Flüchtling aus dem Irak musste zum Teil wiederholt werden, weil der Oberste Gerichtshof das Ersturteil - sechs Jahre Haft - wegen Feststellungsmängeln aufgehoben hatte. Jetzt muss er sieben Jahre hinter Gitter.



Geburtstage: Aegid Verhelst d. Ä., belg. Bildhauer (1696-1749); Werner v. Siemens, dt. Ingenieur (1816-1892); Franz von Lenbach, dt. Maler (1836-1904); Fritz Kalmar, öst. Schriftsteller, Opernregisseur, Erzähler, Essayist, Journalist und Schauspieler (1911-2008); Karim Aga Khan IV., Oberhaupt der Ismaeliten (1936); Christian Rainer, öst. Journalist; Chefredakteur und Herausgeber des "profil" (1961).

Todestage: Donatello, ital. Bildhauer (um 1382/86-1466); Manuel I., König von Portugal (1469-1521); Karl Freiherr von Stutterheim, öst. Feldmarschall preuß. Herkunft (1770-1811); Anna Mary "Grandma" Moses, US-Malerin (1860-1961); Max Mell, öst. Schausp./Schriftsteller (1882-1971); Enrico Rastelli, ital Jongleur (1896-1931); Emil Zbinden, schweiz. Maler (1908-1991); André Pieyre de Mandiargues, frz. Schriftsteller (1909-1991); Eduard Claudius, dt. Schriftsteller (1911-1976); Harry Glück, öst. Architekt (1925-2016); Alan Thicke, kanad. Schauspieler (1947-2016).

Namenstage: Lucia, Ottilie, Odilla, Jodok, Benno, Edburg, Edda, Auxentius, Berthold, Andreas, Odila.