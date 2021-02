Unter Samstag, 13. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1741: In Nordamerika erscheint das erste Monatsmagazin, "The American Magazine" mit dem Untertitel "Monthly View of the Political State of the British Colonies".

1851: In Minneapolis wird die University of Minnesota eröffnet.

1911: In Teilen Albaniens brechen Aufstände gegen die osmanische Herrschaft aus.

1916: Österreichisch-ungarische Marineflugzeuge greifen Ravenna, Codigoro und Cavanello an.

1926: Willy Böckl wird in Berlin Weltmeister im Eiskunstlauf.

1946: In Kairo, Alexandria und weiteren ägyptischen Städten kommt es zu antibritischen Massenkundgebungen.

1951: In der britischen Kolonie Goldküste (Gold Coast) in Westafrika, dem heutigen Ghana, wird der Unabhängigkeitskämpfer Kwame Nkrumah von den Kolonialbehörden aus der Haft entlassen.

1961: In Algerien wird von rechtsgerichteten französischen Kreisen die Untergrundorganisation OAS (Organisation Armée Secrète) gegründet, die mit blutigen Terroranschlägen die Unabhängigkeit des nordafrikanischen Landes zu vereiteln versucht.

1961: Die abtrünnige Kongo-Provinz Katanga gibt den Tod des kongolesischen Ministerpräsidenten Patrice Lumumba bekannt. Er wurde vermutlich um den 17. Jänner in Gefangenschaft umgebracht.

1976: In Nigeria scheitert ein Militärputsch, Staatschef General Murtala Mohammed findet dabei den Tod.

1976: In China beginnt eine neue Anti-Revisionismus-Kampagne, die sich gegen den Vizepremier Deng Xiaoping richtet. Dieser wird im KP-Zentralorgan "Renmin Ribao", ohne beim Namen genannt zu werden, als ein "unverbesserlicher Kapitalistenfreund" kritisiert.

1991: Golfkrieg: Nächtliche Luftangriffe der Alliierten auf Bagdad fordern Hunderte von Toten. Zwei Bomben explodieren im Inneren eines riesigen Schutzbunkers.

1991: Nord- und Südkorea vereinbaren erstmals die Entsendung von gemeinsamen Mannschaften zu bestimmten internationalen Sportveranstaltungen.

2001: In El Salvador fordert ein Erdbeben mindestens 315 Tote und mehr als 3.000 verletzte.

2006: Bildungsministerin Elisabeth Gehrer kündigt eine neue Quoten-Regelung für das Medizin-Studium an. Künftig werden 75 Prozent der Plätze für Inhaber österreichischer Reifezeugnisse reserviert, 20 Prozent für EU-Bürger und fünf Prozent für Nicht-EU-Bürger. Damit soll der Ansturm deutscher Numerus-Clausus-Flüchtlinge an den Medizin-Unis nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes im Vorjahr gebremst werden.



Geburtstage: Paul Lazarsfeld, öst.-US-Soziologe (1901-1976); Otto Wiener, öst. Kammersänger (1911-2000); Louis Édouard Féraud, frz. Modeschöpfer (nach anderen Angaben 1920) (1921-1999); Sigmar Polke, dt. Maler (1941-2010).

Todestage: Hakim (Biamrillah), arab. fatimidischer Kalif (985-1021); Paul de Vigne, belg. Bildhauer (1843-1901); Francis Edgeworth, brit. Nationalökonom (1845-1926); Jan Łukasiewicz, poln. Philospoh (1878-1956); Arno Breker, dt. Bildhauer (1900-1991); Martin Balsam, US-Schauspieler (1919-1996); Bořek Šípek, tschech. Glasdesigner/Architekt (1949-2016); Trifon Iwanow, bulgar. Fußballspieler (1965-2016).

Namenstage: Gerlinde, Christina, Adolf, Gosbert, Katharina, Jordan, Irmhilde, Reinhild, Kastor, Wiho, Stefan, Johann, Paul.



