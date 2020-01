Unter Montag, 13. Jänner ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1910: Aus der Metropolitan Opera in New York wird erstmals ein Opernabend im Rundfunk übertragen. Ausgestrahlt werden "Cavalleria Rusticana" und "Pagliacci" mit Enrico Caruso.

1915: Rom und vor allem die Abruzzen werden von einem schweren Erdbeben erschüttert, das 29.500 Todesopfer fordert.

1920: Der deutsche Reichspräsident Ebert verhängt den Ausnahmezustand über Berlin. Eine Kundgebung gegen das Betriebsrätegesetz endet nach einem Polizeieinsatz mit einem Blutbad: 42 Tote und 105 Verwundete.

1935: Im Saargebiet sprechen sich 90,8 Prozent der Wahlberechtigten für die Wiederangliederung an Deutschland aus.

1950: In der Sowjetunion wird die Todesstrafe wieder eingeführt.

1985: Bei einem Zugsunglück in Bangladesch sterben mehr als 300 Menschen.

2000: Bundespräsident Klestil warnt SPÖ und ÖVP vor den negativen Auswirkungen eines möglichen Scheiterns ihrer Koalitionsgespräche.

2000: Bill Gates, Mitbegründer des amerikanischen Softwarekonzerns Microsoft, gibt den Vorstandsvorsitz an den bisherigen Vizepräsidenten Steve Ballmer ab, bleibt aber Präsident des weltgrößten Softwareherstellers.



Geburtstage: Gottfried Heinrich Stölzel, dt. Komponist (1690-1749); Sepp Löwinger, öst. Schauspieler (1900-1988); Roland Minkowitsch, öst. Politiker (1920-1986); Hans Winkler, öst. Politiker, Jurist und Diplomat; 2005-2008 Staatssekretär im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, seit 2009 Direktor der Diplomatischen Akademie Wien (1945); Hansi Lang, öst. Sänger und Schauspieler (1955-2008); Marco Pantani, ital. Profi-Radrennfahrer (1970-2004); Daniel Kehlmann, öst. Schriftsteller dt. Herkunft (1975); Wolfgang Loitzl, öst. Skispringer (1980).

Todestage: Nell Rankin, US-amer. Opernsängerin (1924-2005); Richard Gruner, dt. Verleger u. Unternehmer (1925-2010).

Namenstage: Hilarius, Jutta, Adolf, Veronika, Gottfried, Berno, Hilmar, Malachius, Melanie, Agritius.

Quelle: SN