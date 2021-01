Unter Mittwoch, 13. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1501: In Prag erscheint das erste Kirchenliederbuch der Hussiten mit 89 Gesängen in tschechischer Sprache.

1896: Britische Kolonialtruppen unterwerfen endgültig das Aschanti-Königreich an der westafrikanischen Goldküste (heute Ghana).

1901: Anton Tschechows "Drei Schwestern" wird im Moskauer Künstlertheater uraufgeführt.

1911: Im Berliner Lessing-Theater wird Gerhart Hauptmanns Tragikomödie "Die Ratten" uraufgeführt.

1916: Österreichisch-ungarische Truppen erobern die montenegrinische Hauptstadt Cetinje.

1936: Am ersten Jahrestag der Saar-Abstimmung wird die Stadt Saarlouis von den nazideutschen Behörden in "Saarlautern" umbenannt.

1946: Die im September in Stuttgart gegründete deutsche Christlich-Soziale Volkspartei ändert ihren Parteinamen in Christlich-Demokratische Union (CDU).

1976: Als erste Frau dirigiert Sarah Caldwell an der New Yorker Metropolitan Opera. Aufgeführt wird Giuseppe Verdis "La Traviata".

1986: Nach einem Putschversuch im Südjemen kommt es zu schweren Kämpfen, Ex-Präsident Abdul Fattah Ismail und Vizepremier Ali Antar werden hingerichtet.

1991: Bei der Eroberung des litauischen Radio- und Fernsehgebäudes durch sowjetische Truppen kommen in Vilnius 14 Menschen ums Leben.

1991: Als erster westlicher Regierungschef stattet der griechische Premier Mitsotakis Albanien einen offiziellen Besuch ab.

2001: Ein Erdbeben der Stärke 7,6 erschüttert ganz Mittelamerika und fordert in El Salvador mindestens neunhundert Todesopfer.

2006: Trotz anhaltender Meinungsverschiedenheiten zur Terrorismusbekämpfung und zum Irak-Krieg schlagen Deutschland und die USA ein neues Kapitel in ihren Beziehungen auf. Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident George W. Bush treffen sich zu einem "freundschaftlichen" Vier-Augen-Gespräch im Weißen Haus.

2011: Der Nordische Kombinierer Felix Gottwald gibt an seinem 35. Geburtstag seinen endgültigen Rücktritt bekannt. Gottwald nahm bereits von 2007-2009 Abschied vom Profisport.

2016: Am LKH-Uniklinikum Graz wird eine Verwechslung von Babys aus dem Jahr 1990 bekannt. Im Zuge einer Blutspende erkennt eine 25 Jahre alte Steirerin, dass ihre Mutter nicht ihre wirkliche Mutter sein kann. Das Uniklinikum bietet daraufhin verunsicherten Frauen einen kostenlosen DNA-Test an, doch die leibliche Mutter der jungen Frau kann nicht ausgeforscht werden.



Geburtstage: Jan van Goyen, niederländ. Maler (1596-1656); Georg Sigl, öst. Maschinenbauer und Unternehmer (1811-1887); Michael Bond, brit. Kinderbuchautor (1926-2017); Christiane Sorell, öst. Kammersängerin (1931-2015); Renato Bruson, ital. Opernsänger (1936); Patrick Dempsey, US-amer. Schauspieler (1966) Felix Gottwald, öst. Nordischer Kombinierer (1976).

Todestage: Lyonel Feininger, dt.-US Maler/Graphiker (1871-1956); James Joyce, irischer Schriftsteller (1882-1941); Denise Grey, frz. Schauspielerin (1896-1996); Henri Morton Robinson, US-Schriftsteller (1898-1961); Hellmut Lange, dt. Schauspieler (1923-2011).

Namenstage: Hilarius, Jutta, Adolf, Veronika, Gottfried, Berno, Hilmar, Malachius, Melanie, Agritius.

Quelle: SN