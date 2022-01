Unter Donnerstag, 13. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

27 v. Chr.: In Rom endet die Republik.

1257: Die Kurfürsten von Mainz, Köln und der Pfalz wählen vor den Toren Frankfurts Richard von Cornwall als Nachfolger des 1254 verstorbenen letzten Staufers Konrad IV. zum deutschen König.

1787: Das "Allgemeine Gesetzbuch über Verbrechen und deren Bestrafung", das Strafgesetzbuch für die Monarchie, wird veröffentlicht. Die Todesstrafe kommt nur bei Standrecht zur Anwendung.

1912: Der gemäßigt nationalistische Politiker und Schriftsteller Raymond Poincaré wird - als Nachfolger von Joseph Caillaux - französischer Ministerpräsident und zugleich Außenminister. (1913 wählt ihn das Parlament zum Staatspräsidenten).

1942: Der deutsche Luftwaffenmajor Schenk benutzt beim Absturz seiner He-280 über Rechlin erstmals einen Schleudersitz, der auf Druckluftbasis arbeitet.

1957: Die Firma Wham-O produziert die ersten Frisbee-Scheiben.

1967: Offiziere unter der Führung von Oberstleutnant Eyadéma übernehmen durch einen blutigen Staatsstreich die Macht in Togo.

1977: Eine Tupolew Tu-104 der Aeroflot stürzt aufgrund eines Triebwerksbrands kurz vor Erreichen des Flughafens von Almati (Alma-Ata) in Kasachstan ab. Alle 90 Menschen sterben.

1982: Ein US-Verkehrsflugzeug stürzt kurz nach dem Start in Washington in den zugefrorenen Potomac-Fluss: 78 Tote.

1986: Nach einem Putschversuch im Südjemen kommt es zu schweren Kämpfen, Ex-Präsident Abdul Fattah Ismail und Vizepremier Ali Nasser Antar werden hingerichtet.

1992: Ein 30-jähriger Postangestellter "verabschiedet" sich im Zuge einer Botenfahrt vom Postamt 1030 Wien zur Raiffeisenzentralbank auf Nimmerwiedersehen - mit 14,5 Millionen Schilling.

1997: In London wird der weltweit erste Investmentfonds für Fußball-AGs gegründet.

2012: Eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, die "Costa Concordia" havariert vor der Insel Giglio in Italien. An Bord waren 4.229 Menschen, davon etwa 1.000 Besatzungsmitglieder und 77 Österreicher. 32 Menschen kommen ums Leben.

2012: Die amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's entzieht Österreich die Top-Bonitätsnote "AAA" und stuft das Land um eine Stufe auf AA+ herab. Acht weitere Länder werden ebenfalls abgestuft. Am 16. Jänner wird auch die Kreditwürdigkeit des vorläufigen Euro-Rettungsschirms EFSF von "AAA" auf "AA+" abgestuft und mit dem Schritt begründet, dass französische und österreichische Anleihen ihre Top-Bonität verloren hätten.



Geburtstage: Karl Menger, öst. Mathematiker (1902-1985); Karl Loube, öst. Komponist (1907-1983); Albert Lamorisse, frz. Filmregisseur (1922-1970); Thomas Valentin, dt. Schriftsteller (1922-1980); Marie-Elisabeth Klee, dt. Politikerin (1922-2018); Sydney Brenner, brit. Biologe; Nobelpreis 2002 (1927-2019); Elsa Martinelli, ital. Schauspielerin (1935-2017); Piero Marini, ital. Erzbischof und päpstlicher Zeremonienmeister (1942); Erich Haider, öst. SP-Politiker (1957); Orlando Bloom, brit. Schauspieler (1977).

Todestage: Heinrich II. Jasomirgott, Herzog v. Österreich (1114-1177); David Schwarz, öst. Luftfahrt-Pionier (1850-1897); Josef Neckermann, dt. Dressurreiter (1912-1992); Marcel Camus, frz. Filmregisseur (1912-1982); Rauf Denktas, türk.-zypriot. Politiker; Präs. der Türkischen Republik Nordzypern 1983-2005 (1924-2012); Ari Rath, israel. Journalist; ehem. Chefredakteur der "Jerusalem Post" (1925-2017); Michael Brecker, US-Tenorsaxophonist (1949-2007).

Namenstage: Hilarius, Jutta, Adolf, Veronika, Gottfried, Berno, Hilmar, Malachius, Melanie, Agritius.