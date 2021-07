Unter Dienstag, 13. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1501: Basel wird Mitglied der Schweizer Eidgenossenschaft.

1841: Im Londoner Meerengenvertrag werden die Dardanellen und der Bosporus für nichttürkische Kriegsschiffe in Friedenszeiten geschlossen.

1916: In Trient wird der ehemalige sozialdemokratische Reichsratsabgeordnete Cesare Battisti nach seiner Verurteilung zum Tod wegen Hochverrats hingerichtet.

1931: In Genf unterzeichnen die Delegierten der internationalen Opiumkonferenz eine Konvention zur schärferen Kontrolle von Rauschgiften und Betäubungsmitteln.

1951: Frankreich erklärt den Kriegszustand mit Deutschland offiziell für beendet.

1986: Die 26-jährige Kanadierin Gail Greenough wird in Aachen als erste Frau in der Geschichte des Pferdesports Weltmeisterin der Springreiter.

2011: Der in der BAWAG-Affäre wegen Untreue rechtskräftig zu zehn Jahren verurteilte Ex-BAWAG-Chef Helmut Elsner wird nach viereinhalb Jahren Haft aus gesundheitlichen Gründen auf freien Fuß gesetzt.



Geburtstage: Gustav Freytag, dt. Dichter (1816-1895); Stanislao Cannizzaro, ital. Chemiker (1826-1910); Friedrich Peter, öst. Politiker (1921-2005); Albert Ayler, US-Jazzmusiker (1936-1970); Robert Forster, US-Filmschauspieler (1941-2019); Luis Alberto Lacalle, urug. Politiker (1941); Ignaz Kirchner, dt. Schauspieler (1946-2018); Günther Jauch, dt. Fernsehmoderator (1956).

Todestage: Erzherzog Albrecht, Generalstatthalter der Niederlande (1559-1621); Gabriel Lippmann, frz. Physiker (1845-1921); Alfred Stieglitz, US-Fotograf (1864-1946); Arnold Schönberg, öst. Komponist (1874-1951); Max Butting, dt. Komponist (1888-1976).

Namenstage: Heinrich, Kunigunde, Margaretha, Mildred, Milda, Silas, Arno, Eugen, Sarah, Jakob, Berthold.