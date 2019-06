Unter Donnerstag, 13. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1924: Der Kandidat der Linken, Gaston Doumergue, wird zum französischen Staatspräsidenten gewählt.

1949: In den USA wird George Orwells Roman "1984" zum Buch des Monats gewählt.

1964: In Kiel läuft das erste atomgetriebene europäische Frachtschiff, die "Otto Hahn", vom Stapel.

1974: In Frankfurt wird die Fußball-WM '74 eröffnet, die am 7. Juli mit dem 2:1-Endspielerfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande endet.

1974: Im Nordjemen übernimmt das Militär unter Oberst Hamdi in einem unblutigen Staatsstreich die Macht.

1989: Ungarns regierende Kommunisten nehmen dreiseitige Verhandlungen am Runden Tisch mit parteinahen Organisationen und Oppositionsgruppen auf.

1999: Bei den Europawahlen kommt die SPÖ mit 31,7 Prozent auf den ersten Platz, die ÖVP erhält 30,6, die FPÖ 23,5 Prozent. Mandatsgleichstand von ÖVP und SPÖ (je sieben), die FPÖ (5) verliert ein Mandat, die Grünen (2) gewinnen eines dazu.



Geburtstage: Jost Amman, schweiz. Graphiker/Kupferst. (1539-1591); Heinrich Hoffmann, dt. Schriftsteller (1809-1894); Carlos Chávez, mexikan. Komponist (1899-1978); Raymond Cartier, frz. Journalist und Schriftsteller (1904-1975); Kurt Equiluz, öst. Kammersänger (1929); Karl Frehsner, schwz. Skitrainer öst. Herk. (1939); Ban Ki-moon, südkorean. Diplomat, ehem. UN-Generalsekretär 2007-2016 (1944).

Todestage: Henri Ghéon, franz. Dramatiker (1875-1944); Hans Reimann, dt. Schriftsteller (1889-1969); Peter Robert Hofstätter, öst. Psychologe (1913-1994); Anatolij Kusnezow, russ. Exilschriftst. (1929-1979).

Namenstage: Anton, Rambert, Tobias, Roderich, Ragnebert, Gerhard, Randolf, Bernhard.

