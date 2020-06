Unter Samstag, 13. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1075: König Heinrich IV. besiegt die sächsischen Fürsten in der Schlacht bei Homburg an der Unstrut vernichtend.

1525: In Wittenberg heiraten Martin Luther und Katharina von Bora.

1675: In Sevilla findet die Uraufführung des geistlichen Festspiels "Das große Welttheater" von Calderón de la Barca statt.

1835: Der Medizinstudent und Schriftsteller Georg Büchner wird vom Hessischen Hofgericht in Darmstadt steckbrieflich gesucht.

1855: Uraufführung von Verdis "Die sizilianische Vesper" in Paris.

1915: Schwere Kämpfe zwischen Deutschen und Alliierten nördlich von Arras.

1925: In Mézières in der Schweiz wird die Oper "Judith" von Arthur Honegger uraufgeführt.

1935: Bei einer Explosion in einem Sprengstoffbetrieb bei Wittenberg verlieren mehr als 50 Menschen das Leben.

1940: An der Kanalküste nehmen deutsche Truppen Le Havre in der Champagne Châlons-sur-Marne ein. Paris wird von den Franzosen zur "offenen Stadt" erklärt.

1960: Ein Artikel im Parteiorgan "Prawda" gibt erste Hinweise auf ideologische Differenzen zwischen Moskau und Peking.

1990: In Bukarest kommt es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen oppositionellen Demonstranten und Sicherheitskräften - mehrere Tote, viele Verletzte.

1995: Präsident Chirac kündigt die Wiederaufnahme der französischen Atomtests an. Die Erklärung löst weltweit massive Proteste aus.

1995: Dem Wiener Original "Winnetou" wird sein mit CD-Player, Boxen, Fernseher und Lichtorgel aufgemotztes Fahrrad gestohlen.

1995: Bei der Explosion einer Briefbombe aus Österreich wird im Lübecker Rathaus der deutsche Sozialdemokrat Thomas Rothner schwer verletzt.

2000: Die Staatschefs Nord- und Südkoreas vereinbaren Maßnahmen zur Annäherung der beiden Staaten.



Geburtstage: José Antonio Páez, venez. General/Politiker (1790-1873); William B. Yeats, irischer Dichter (1865-1939); Chen Yun, chin. Politiker (1905-1995); Walter Ernsting (Pseud. Clark Darlton), dt. Science-Fiction-Schriftsteller (1920-2005); Christo (Christo Javacheff), bulg.-US Künstler (1935-2020); Cristina von Bourbon-Urdangarin, Herzogin von Palma de Mallorca, span. Infantin (1965); Alexander Pschill, öst. Schauspieler (1970); Sarah Connor, dt. Popsängerin (1980).

Todestage: Johann Peter Melchior, dt. Bildhauer (1747-1825); Johann Gottfried Seume, dt. Schriftsteller (1763-1810); Martin Buber, jüd. Religionsphilosoph (1878-1965); Paul Barnay, öst. Theaterdirektor (1884-1960); Rudolf Buczolich, öst. Schauspieler (1934-2015).

Namenstage: Anton, Rambert, Tobias, Roderich, Ragnebert, Gerhard, Randolf, Bernhard.



Quelle: SN