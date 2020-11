Unter Freitag, 13. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1805: Französische Truppen ziehen im Dritten Koalitionskrieg kampflos in Wien ein, wo sie von der Bevölkerung neugierig und freundlich empfangen werden.

1855: Kaiser Franz Joseph I. verkündet den Abschluss eines Konkordats mit dem Heiligen Stuhl. Es räumt der katholischen Kirche größere Rechte, insbesondere die Zuständigkeit für die Ehegerichtsbarkeit, ein.

1885: Der serbische König Milan Obrenovic erklärt Bulgarien den Krieg. Er kann sich auf die Duldung des Angriffs durch Österreich-Ungarn verlassen.

1900: Der französische Senat genehmigt die Zulassung von Frauen zum Beruf des Rechtsanwalts.

1915: Emmerich Kálmáns Operette "Die Csárdásfürstin" wird in Wien im Johann-Strauß-Theater uraufgeführt.

1915: Ein österreichisch-ungarisches U-Boot versenkt in der Adria den italienischen Luxusdampfer "Firenze", der sich auf der Fahrt nach Ägypten befand.

1915: Winston Churchill demissioniert als britischer Marineminister.

1925: In Paris wird die erste Gruppenausstellung des Surrealismus mit Werken von Jean Arp, Max Ernst, Joan Miró, Pablo Picasso und anderen eröffnet (bis 25. November).

1940: Walt Disneys Film "Fantasia" wird in New York uraufgeführt.

1945: Frankreichs Verfassunggebende Nationalversammlung bestätigt General Charles de Gaulle im Amt des Ministerpräsidenten und wählt ihn zugleich zum provisorischen Staatsoberhaupt. Die Regierung wird von einer Drei-Parteien-Koalition aus christdemokratischen "Volksrepublikanern" (MRP), Sozialisten und Kommunisten getragen.

1985: In Kolumbien fordern ein Ausbruch des Vulkans Nevado del Ruiz und nachfolgende Schlammlawinen etwa 25.000 Todesopfer.

1985: Einweihung des weltweit ersten Wellenkraftwerkes in Øygarden in Norwegen.

1990: Am Europäischen Kernforschungslabor CERN bei Genf verfasst und veröffentlicht Tim Berners-Lee die erste Webseite.

1995: Israelische Truppen räumen die Stadt Jenin im Westjordanland, die unter palästinensische Selbstverwaltung kommt.

2000: Die Außen- und Verteidigungsminister der Westeuropäischen Union beschließen, die wichtigsten Funktionen der WEU auf die EU zu übertragen.

2000: Wegen der "Spitzelaffäre" beschließt der Wiener Landtag die Auslieferung der FPÖ-Politiker Hilmar Kabas und Michael Kreißl an die Justiz.

2010: Die burmesische Militärregierung entlässt die Bürgerrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi aus ihrem insgesamt 15 Jahre währenden Hausarrest.

2015: Bei beinahe zeitgleichen Angriffen auf die Pariser Konzerthalle Bataclan, eine Reihe von Bars und Restaurants sowie das Fußballstadion Stade de France während eines Freundschaftsspiels Frankreich-Deutschland töten Islamisten 129 Menschen. Sieben Selbstmordattentäter sterben. Noch in der Nacht verhängt Frankreichs Staatschef François Hollande den Ausnahmezustand.

2015: Die Regierung verständigt sich nach tagelangem Streit auf eine verstärkte Grenzüberwachung. Am besonders stark frequentierten Übergang Spielfeld wird ein knapp vier Kilometer langer Maschendrahtzaun errichtet.



Geburtstage: Robert Louis Stevenson, schott. Schriftst. (1850-1894); René-Samuel Sirat, frz. Großrabbiner (1930); George Carey, brit. Theologe, Erzbischof von Canterbury (1935); Whoopi Goldberg, US-Schauspielerin (1955); Wolfgang Murnberger, öst. Filmregisseur (unter anderem "Silentium") (1960).

Todestage: Sir David Arthur Davies, brit. Meteorologe (1913-1990); Nico Haak, niedl. Sänger (1939-1990).

Namenstage: Stanislaus, Eugen, Briktius, Diego, Floridus, Edelgard, Himer, Sieghard, Eduard, Antonius, Wilhelm.

