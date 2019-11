Unter Mittwoch, 13. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

354: Augustinus, der größte lateinische Kirchenvater, wird in Nordafrika geboren.

1474: Sieg der Eidgenossen und verbündeter Kräfte bei Héricourt über die Burgunder. Erste schwere Niederlage von Herzog Karl dem Kühnen.

1909: Der britische Vizekönig in Indien, der Earl of Minto, entgeht in Allahabad einem von Gegnern der Kolonialmacht verübten Sprengstoffanschlag.

1914: Russische Truppen erobern das seit 1772 österreichische Tarnow.

1919: Die rumänische Armee räumt die seit 4. August besetzte ungarische Hauptstadt Budapest.

1939: Zweiter Weltkrieg: Deutsche Kampfflugzeuge greifen die britischen Shetland-Inseln an.

1944: Die letzten deutschen Besatzungstruppen ziehen aus Skopje ab.

1989: Die DDR-Volkskammer wählt den SED-Reformer Hans Modrow als Nachfolger von Willi Stoph zum Ministerpräsidenten.

1989: Im Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf wird der größte Teilchenbeschleuniger der Welt eingeweiht.

1994: Bundespräsident Thomas Klestil besucht als erstes österreichisches Staatsoberhaupt Israel.

1994: Michael Schumacher wird im Alter von 25 Jahren der erste deutsche Formel-I-Weltmeister.

1994: EU-Volksabstimmung in Schweden: Über 52 Prozent votieren für den Beitritt des Königreichs zur Europäischen Union.

1999: Bei einem neuerlichen schweren Erdbeben im Westen der Türkei kommen über 800 Menschen ums Leben. Mit der Stärke 7,2 war es fast so heftig wie jenes vom 17. August, dem 17.000 Menschen zum Opfer gefallen waren.

2004: Beim Landesparteitag der niederösterreichischen ÖVP wird Landeshauptmann Erwin Pröll eindrucksvoll als Landesobmann bestätigt. Er erhält 98,4 Prozent der Delegiertenstimmen und erzielt damit bei seiner inzwischen vierten Wahl in diese Funktion das beste Ergebnis.

2009: Nach 25 Jahren blutiger Auseinandersetzungen will die türkische Regierung den Konflikt mit der kurdischen Minderheit im Südosten des Landes beenden. Alle Einschränkungen zur Verwendung der einst verbotenen kurdischen Sprache würden aufgehoben, kündigte Innenminister Besir Atalay an.

2009: Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat "bedeutende" Mengen Wasser auf dem Mond gefunden. Es handle sich um Eis, teilt die Raumfahrtbehörde mit.



Geburtstage: Hl. Aurelius Augustinus, abendl. Philosoph und "Kirchenvater" (354-430); Philipp I. ("der Großmütige"), Landgraf von Hessen (1504-1567); Albrecht VII., Erzherzog von Österreich und Regent der span. Niederlanden (1559-1621); Peter Graf Yorck von Wartenburg, dt. Widerstandskämpfer (1904-1944); Alberto Lattuada, ital. Filmregisseur (1914-2005); Garry Marshall, US-Filmregisseur (1934-2016); Hari Kostov, mazedonischer Politiker (1959); Gerald Butler, brit. Schauspieler (1969).

Todestage: Philipp von Zesen, dt. Dichter (1619-1689); Thomas Chippendale, brit. Kunsttischler (1718-1779); Vittorio de Sica, ital. Schauspieler und Regisseur (1902-1974); Franz Josef II., Fürst von Liechtenstein (1906-1989).

Namenstage: Stanislaus, Eugen, Briktius, Diego, Floridus, Edelgard, Himer, Sieghard, Eduard, Antonius, Wilhelm.

Quelle: SN