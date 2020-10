Unter Dienstag, 13. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1815: Der französische Marschall Joachim Murat, Schwager Napoleons und seit 1808 König von Neapel, wird nach seiner Gefangennahme durch die Österreicher in Pizzo standrechtlich erschossen.

1825: In Bayern besteigt König Ludwig I. nach dem Tod von Maximilian I. den Thron.

1830: In München wird die nach Plänen Leo von Klenzes errichtete Glyptothek (Sammlung von Plastiken) eröffnet.

1880: Die Republik Transvaal in Südafrika erklärt ihre Unabhängigkeit von Großbritannien.

1890: In Weimar wird die Sinfonische Dichtung "Macbeth" von Richard Strauss uraufgeführt.

1920: In Berlin wird der Monumentalfilm "Der Richter von Zalamea" in der Regie von Ludwig Berger uraufgeführt.

1930: In Berlin startet das dreimotorige Transportflugzeug "Ju 52" zu seinem Jungfernflug.

1930: Zur Eröffnung des am 14. September gewählten deutschen Reichstags marschiert die NSDAP-Fraktion uniformiert und geschlossen in den Plenarsaal.

1945: Übertragung des Vermögens des Völkerbundes an die Vereinten Nationen.

1965: Staatspräsident Kasavubu und Armeechef Mobutu zwingen den kongolesischen Premier Tschombé zum Rücktritt.

1990: Der libanesische Armeechef General Aoun, der den gewählten Staatspräsidenten Hraoui nicht anzuerkennen bereit ist, kapituliert und verlässt unter französischem Schutz das Land. Syrische Truppen richten unter seinen Anhängern ein Blutbad an.

1995: Der Friedensnobelpreis wird an die internationale Pugwash-Konferenz und ihren britischen Präsidenten Joseph Rotblat vergeben. Die Vereinigung setzt sich vor allem für atomare Abrüstung ein.

1995: Der Nationalrat wird wegen Nichteinigung der Koalitionsparteien (SPÖ und ÖVP) über das Budget aufgelöst.

2000: Der Friedensnobelpreis wird dem südkoreanischen Staatspräsidenten Kim Dae Jung zuerkannt.

2000: Österreichische AKW-Gegner blockieren die Grenzübergänge nach Tschechien, um gegen die Temelín-Inbetriebnahme zu protestieren; Prag wendet sich deshalb an die EU.

2015: Der weltgrößte Brauereikonzern, Anheuser-Busch Inbev, kauft den Branchenzweiten SABMiller. Der "Beck's"-Produzent mit Sitz in Belgien bewertet seinen britischen Rivalen mit umgerechnet 69 Milliarden Euro.



Geburtstage: Kurt Schumacher, dt. Politiker (1895-1952); Margaret Thatcher, brit. Politikerin (1925-2013); Toni Kaiser, öst. Unternehmer (1945-2008); Johan Museeuw, belgischer Ex-Radrennfahrer (1965); Ashanti, US-amer. Sängerin (1980).

Todestage: Joachim Murat, frz. Marschall, König von Neapel (1767-1815); Henry Roth, US-Schriftsteller (1906-1995); Le Duc Tho, vietnam. Politiker; Nobelpreis 1973 (1911-1990); Helli Servi, öst. Schauspielerin (1923-1990).

Namenstage: Koloman, Eduard, Lubentius, Gerald, Isabella, Aurelia, Simbert, Theophil, Gregor, Andreas.

Quelle: SN