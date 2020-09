Unter Sonntag, 13. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1515: Die Truppen des französischen Königs Franz I. schlagen bei Marignano (heute Melegnano zwischen Mailand und Lodi) ein Schweizer Söldnerheer (13./14. 9.).

1745: Der Gemahl Maria Theresias, Franz Stephan von Lothringen, Großherzog von Toskana, wird in Frankfurt als Nachfolger von Karl VII. zum römisch-deutschen Kaiser gewählt und nimmt den Namen Franz I. an.

1920: Der deutsche Schriftsteller Ernst Jünger bringt im Selbstverlag seine Tagebuchaufzeichnungen aus dem Weltkrieg, "In Stahlgewittern", heraus.

1920: Die Kommunistische Partei Deutschlands gibt ihren Beinamen "Spartakusbund" auf.

1955: Die Bundesrepublik Deutschland und die Sowjetunion kommen während des Besuches von Bundeskanzler Adenauer in Moskau überein, diplomatische Beziehungen aufzunehmen.

1960: Die DDR-Behörden erkennen Pässe der BRD nicht mehr als gültige Reisedokumente für Westberliner an.

1970: Die Weltausstellung in Osaka, die seit ihrer Eröffnung am 14. März von 65 Millionen Menschen besucht wurde, schließt ihre Tore.

1975: Im Zusammenhang mit der Lorenz-Entführung in Berlin werden auch Fritz Teufel und Gabriele Rollnick festgenommen.

1985: Die USA testen über dem Pazifik erfolgreich eine Antisatellitenwaffe (ASAT) im Einsatz gegen Satelliten im Weltraum.

1990: Bei einer schweren Explosion in der sowjetischen Atomanlage Ust-Kamenogorsk in Kasachstan wird eine Wolke hochgiftiger Schadstoffe freigesetzt.

1990: Unterzeichnung des deutsch-sowjetischen Vertrages über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit in Moskau.

1995: In Krems wird die Donau-Universität eröffnet.

2000: Bei einem Sprengstoffanschlag auf die Börse werden in der indonesischen Hauptstadt Jakarta 15 Menschen getötet und dreißig weitere verletzt.

2000: Die US-Großbank Chase Manhattan übernimmt die Bankholding J. P. Morgan & Co.

2005: Österreichs Fußball-Legende Toni Fritsch bricht nach einem Restaurant-Besuch in Wien auf der Straße zusammen und stirbt im Alter von 60 Jahren an Herzversagen. Neben seinen beiden Toren 1965 als 20-Jähriger im Länderspiel gegen England (3:2-Sieg) in London, mit denen er zum "Wembley-Toni" avancierte, wurde Fritsch auch in den USA zur Sport-Legende. Als "Freekicker" holte der Niederösterreicher 1972 mit den Dallas Cowboys die Super Bowl der National Football League (NFL).



Geburtstage: Marie von Ebner-Eschenbach, öst. Erzählerin (1830-1916); John Joseph Pershing, US-General (1860-1948); Aquilino Ribeiro, portug. Schriftsteller (1885-1963); Rolf Gutbrod, dt. Architekt (1910-1999); Robert Stromberger, dt. Schriftsteller (1930-2009); Heinz Vogler, öst. Politiker (1940); Włodzimierz Cimoszewicz, poln. Politiker (1950).

Todestage: Guillaume Farel, schweizer Reformator (1489-1565); Imre Graf Thököly, Fürst von Siebenbürgen (1657-1705); Eberhard Kranzmayer, öst. Sprachwiss. (1897-1975); Giancarlo Pajetta, ital. Politiker (1911-1990); Carl E. Schorske, US-Kulturhistoriker (1915-2015); Rolf Kauka, dt. Comiczeichner ("Fix und Foxi", "Bussi Bär") (1917-2000); Fritz Kaindl, öst. Kardiologe; Gründer der Österr. Kardiologischen Gesellschaft (1922-2015); Toni Fritsch, öst. Fußball-Legende ("Wembley-Toni") (1945-2005).

Namenstage: Amatus, Johannes Chrysostomos, Dietbert, Maternus, Notburga, Tobias, Philipp, Maria, Cornelius.

Quelle: SN