Unter Montag, 13. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1521: Spanische Truppen unter Hernán Cortés erobern die Azteken-Hauptstadt Tenochtitlan (heute Mexico-City) nach achtwöchiger Belagerung. Cortés erhält damit die Kontrolle über Mexiko.

1916: Rumänische Angriffe bei Hermannstadt werden von österreichisch-ungarischen Truppen zurückgeschlagen.

1931: Bei einem Sprengstoffanschlag auf den Schnellzug Budapest - Wien kommen 25 Menschen ums Leben.

1931: Der sogenannte "Pfrimer-Putsch" (des steirischen Heimwehr-Führers Walter Pfrimer) gegen die Regierung von Bundeskanzler Buresch verläuft im Sand. Pfrimer flüchtet nach Jugoslawien.

1941: Clemens Krauss wird Leiter der Salzburger Festspiele.

1971: Neun Geiseln und 28 Häftlinge verlieren bei der Niederschlagung einer viertägigen Gefangenenmeuterei im Zuchthaus von Attica (New York) durch die Polizei das Leben.

1986: In Innsbruck wird der FPÖ-Bundesparteitag eröffnet. Vizekanzler Norbert Steger unterliegt in einer Kampfabstimmung seinem Herausforderer Jörg Haider, der von den Delegierten mit 57,7 Prozent der Stimmen zum neuen Parteiobmann gewählt wird. Bundeskanzler Franz Vranitzky beendet daraufhin die seit 1983 bestehende SPÖ-FPÖ-Koalition und veranlasst vorgezogene Nationalratswahlen.

2001: US-Außenminister Colin Powell bezeichnet den saudi-arabischen Milliardär Osama bin Laden, dessen Hauptquartier sich in Afghanistan befindet, als hauptverdächtigen Drahtzieher der verheerenden Terroranschläge vom 11. September.

2006: Der größte Zwergplanet im Sonnensystem mit der bisherigen Bezeichnung "2003 UB313" erhält den offiziellen Namen "Eris", sein Satellit bekommt den Namen "Dysnomia".



Geburtstage: Sherwod Anderson, US-Schriftsteller (1876-1941); Sir Robert Robinson, brit. Chemiker; Nobelpreis 1947 (1886-1975); Roald Dahl, brit. Schriftsteller (1916-1990); Helmut Sonnenfeldt, US-Politiker (1926-2012); Werner Hollweg, dt. Opernsänger (1936-2007); Bernd Lötsch, öst. Zoologe (1941); Óscar Arias Sánchez, ehem. Präsident von Costa Rica, Friedensnobelpreisträger (1941); Maria Furtwängler, dt. Schauspielerin (1966); Stella McCartney, brit. Designerin (1971); Goran Ivanišević, kroat. Tennisspieler (1971).

Todestage: Titus (Flavius Vespasianus), röm. Kaiser (39-81); Leopold Wolfgang Rochowanski, öst. Schriftsteller und Verleger (1888-1961); Lin Piao (Lin Biao), chines. Marschall, Politiker (1907-1971); Charles Regnier, dt. Schauspieler, Regisseur und Übersetzer (1914-2001); Dorothy McGuire, US-Schauspielerin (1916-2001); Richard Hamilton, brit. Maler (1922-2011); Othmar Zechyr, öst. Maler/Grafiker (1938-1996).

Namenstage: Amatus, Johannes Chrysostomos, Dietbert, Maternus, Notburga, Tobias, Philipp, Maria, Cornelius.