Unter Mittwoch, 14. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1191: König Heinrich VI. zwingt Papst Coelestin III., ihn in Rom zum Kaiser zu krönen.

1851: Kaiser Franz Joseph I. errichtet den "Reichsrat", der Ersatz für die nicht bestehende Volksvertretung Österreichs sein soll.

1896: In Athen werden die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit feierlich beendet.

1931: Nach dem Sieg der Republikaner bei den spanischen Gemeindewahlen dankt König Alfons XIII. ab und verlässt das Land. In Madrid wird die Republik ausgerufen.

1971: Der chinesische Ministerpräsident Zhou Enlai empfängt die Tischtennis-Nationalmannschaft der USA: Beginn der "Ping-Pong-Diplomatie", die 1972 zum Besuch von US-Präsident Richard Nixon in Peking führt.

1976: Marokko und Mauretanien teilen nach dem Abzug der Spanier das ehemalige Spanisch-Sahara (Westsahara) unter sich auf.

1981: Die Raumfähre "Columbia" beendet ihren ersten Testflug mit einer glatten Landung in Kalifornien.

1986: Die US-Luftwaffe führt einen Angriff auf die libyschen Städte Tripolis und Bengasi durch.

2011: Außenminister Michael Spindelegger wird vom ÖVP-Vorstand einstimmig zum neuen Obmann der Volkspartei bestimmt. Sein Generalsekretär wird der Tiroler Hauptgeschäftsführer Hannes Rauch.



Geburtstage: Gerhard Rohlfs, dt. Afrikaforscher (1831-1896); Friedrich Karl Andreas, dt. Orientalist (1846-1930); Ernst Robert Curtius, dt. Romanist (1886-1956); Jan Maegaard, dän. Komponist (1926-2012); Leopoldo Calvo-Sotelo, span. Politiker (1926-2008); Julie Christie, engl. Schauspielerin (1941); Ingrid Smejkal, öst. Politikerin (1941-2017); Charles Lewinsky, schweiz. Schriftsteller (1946); Robert Carlyle, schott. Filmschauspieler (1961); Thomas Geierspichler, öst. Rennrollstuhl-Athlet (1976).

Todestage: Richard Neville Plantagenet Earl of Warwick, brit. Aristokrat (1428-1471); Ernest Bevin, brit. Politiker (1881-1951); Émile Henriot, frz. Schriftsteller (1889-1961); Simone de Beauvoir, frz. Schriftstellerin (1908-1986); Nicola Trussardi, ital. Modedesigner (1946-1999).

Namenstage: Valerian, Hadwig, Tiburtius, Lidwina, Maximus, Ernestine, Hedda, Lambert.