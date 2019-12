Unter Samstag, 14. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1914: Österreichische Truppen müssen die am 2. Dezember besetzte serbische Hauptstadt Belgrad wieder räumen.

1939: Die Sowjetunion wird wegen ihres Überfalles auf Finnland aus dem Völkerbund ausgeschlossen.

1949: Die israelische Regierung verlegt völkerrechtswidrig ihren Sitz von Tel Aviv nach Jerusalem.

1989: Sieger der ersten freien Präsidentschaftswahlen in Chile seit 16 Jahren wird der 71-jährige Christdemokrat Patricio Aylwin.

1989: In Moskau stirbt der sowjetische Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow.

1994: Neues von der "Bären-Front": "Nurmi" ist doch tot. Bei dem Tier, das am 11. Oktober im oberösterreichischen Almtal erlegt worden war, handelt es sich um den Problembären.

1994: Offizieller Baubeginn des umstrittenen Drei-Schluchten-Staudamms am Jangtse-Fluss. Mehr als eine Million Menschen müssen umgesiedelt werden.

2009: Die Kärntner Hypo Group Alpe Adria (HGAA) wird notverstaatlicht: Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon wird kurz vor 8.00 Uhr, knapp vor Öffnung der Bankschalter, bekannt gegeben, dass die Republik Österreich 100 Prozent der Kärntner Hypo übernimmt.



Geburtstage: Pierre Puvis de Chavannes, frz. Maler (1824-1898); Erich Ponto, dt. Schauspieler (1884-1957); Gustav Karl Bienek, öst. Schriftsteller (1899-1972); Karl Carstens, dt. Politiker (1914-1992); Rainer Hildebrandt, dt. Publizist/Hist. (1914-2004); Rosalyn Tureck, US-Pianistin (1914-2003); Sol Spiegelman, US-Biologe (1914-1983); Agnes Fink, dt. Schauspielerin (1919-1994); Friedrich Urban, öst. Medienmanager (1944); Cliff Williams, brit. Musiker, Bassist der australischen Band AC/DC (1949); Eva Mattes, dt. Schauspielerin (1954); Michael Owen, brit. Fußballer (1979).

Todestage: George Washington, 1. Präsident der USA (1732-1799); Vicente Aleixandre, span. Schriftsteller; Nobelpreisträger 1977 (1898-1984); Walter Lippmann, US-Publizist (1899-1974); Lillian Barylli-Fayer, öst. Fotografin (1917-2014); Andrej Sacharow, sowj. Wissenschafter, Bürgerrechtler, Friedensnobelpreisträger (1975) (1921-1989).

Namenstage: Konrad, Spiridion, Volkwin, Nikasius, Franziska, Berthold, Heron, Lucius, Viator.



Quelle: SN